الاتحاد الأردني يطالب نادي الوحدات بالتراجع عن الانسحاب

ردَّ الاتحاد الأردني لكرة القدم على الكتاب الوارد من نادي الوحدات بشأن انسحابه من منافسات الدوري الأردني للمحترفين، بعد نقل مباراة الديربي إلى محافظة إربد بدلًا من القويسمة.

وكان رئيس نادي الوحدات بشار الحوامدة، أعلن، أمس الثلاثاء، انسحاب الفريق من بطولة الدوري الأردني للمحترفين لكرة القدم هذا الموسم.

ووفق الحوامدة، فقد رفض اتحاد كرة القدم في الأردن مطالب النادي بإقامة المباراة على أرض نادي الوحدات.

وأصدر اتحاد الكرة الأردني بيانًا قال فيه إنه على ثقة تامة بأن مجلس إدارة نادي الوحدات سيتخذ قرارًا مسؤولًا يصب في مصلحة النادي وكرة القدم بشكل عام.

وأكد اتحاد القدم في الأردن أن كتاب الانسحاب الوارد من الوحدات يتوافق مع حالات الانسحاب في المادة (1،10) من لائحة البطولات للموسم 2022، وسيقوم بالتعامل معه وفق الأنظمة والتعليمات.

وشدد الاتحاد الأردني على أنه يقف على مسافة واحدة من جميع الأندية المنضوية تحت مظلته، قائلًا: "ننظر لنادي الوحدات على أنه إحدى الركائز في رفعة وسمو كرة القدم الأردنية، في مختلف المحافل المحلية والخارجية، مع دوره البارز برفد المنتخبات بفئاتها كافة، باللاعبين المميزين".

وأشار البيان إلى دعوة رئيس نادي الوحدات لحضور الاجتماع الذي عقد في وزارة الداخلية، حيث تم وضعه بصورة التقارير المتعلقة بهذه المباراة وأهمية نقلها من استاد الملك عبد الله، بسبب محددات الملعب وما شهد محيطه الملاصق للأحياء السكنية من أعمال شغب في أكثر من مباراة، "ليقرر الاتحاد بالتالي نقل المباراة حفاظًا على السلامة العامة".