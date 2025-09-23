ترتيب الدوري المصري.. الأهلي يقتنص فوزا ثمينا على حساب حرس الحدود (فيديو)

اقتنص فريق الأهلي المصري فوزا ثمينا على حساب نظيره حرس الحدود، بنتيجة "3-2"، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن لقاءات الجولة الثامنة للدوري المحلي.

وجاء هدف الأهلي الأول في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول عن طريق غراديشار، بعد كرة مرتدة تابعها بتصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك.

أخبار ذات علاقة إمام عاشور مصمم على الرحيل.. مفاجأة مدوية حول أكبر أزمة في الأهلي المصري (فيديو)

أخبار ذات علاقة بسبب أزمة إمام عاشور وزيزو.. الأهلي المصري يتخذ قرارا ناريا

وأدرك حرس الحدود التعادل في الدقيقة الثامنة، بعد تمريرة من فوزي الحناوي قابلها محمد حمدي زكي بتسديدة قوية سكنت الشباك.

ثم جاء هدف الأهلي الثاني من ضربة جزاء صوبها محمود حسن "تريزيغيه" بالدقيقة 45، بعدما احتسبها الحكم بداعي وجود عرقلة ضد ياسين مرعي مدافع الأهلي داخل منطقة جزاء الحرس.

أخبار ذات علاقة صدمة.. لاعب الأهلي المصري يكتشف تجمعا دمويا أثناء العلاج من إصابة أخرى

وسجل إسلام أبو سليمة، لاعب نادي حرس الحدود، هدف فريقه الثاني في الدقيقة 53 بعد متابعة لكرة عرضية مرسلة من ركنية من الجانب الأيمن ارتطمت بطاهر محمد طاهر وسكنت شباك مصطفى شوبير.

واقتنص ياسر إبراهيم الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 78.

بهذه النتيجة، وصل رصيد الأهلي للنقطة 12 ليصعد للمركز الرابع، في حين توقف رصيد حرس الحدود عند النقطة الثامنة محتلا المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري المصري.