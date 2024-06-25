موقف الزمالك من المشاركة في الدوري بعد "الاعتذار" عن مواجهة الأهلي
كشف أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، عن موقف الفريق الأول لكرة القدم، من مشاركته في باقي مباريات الدوري، بعد الاعتذار عن مواجهة الأهلي، والتي كان من المقرر أن تقام اليوم الثلاثاء.
وأعلن الزمالك أمس الإثنين عدم مواجهته للأهلي في مباراة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم المقررة اليوم، لما وصفه بأنه "غياب مبدأ تكافؤ الفرص".
وقال سالم في تصريحات تليفزيونية: "مجلس الإدارة أعلن بصراحة منذ الدقيقة الأولى، بالتوقف عن اللعب لتحقيق المطالب كاملة".
وعن اجتماع حسين لبيب رئيس مجلس الإدارة مع أحمد دياب وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قال: "كل ما تم عرضه في تلك الاجتماعات لم يحقق مطالب الزمالك.. هناك تكرارًا لنفس الأخطاء وتعيين نفس الحكام.. ردود مسؤولي الرابطة لم تكن تلبي مطالب الزمالك".
وأضاف: "كان هناك مساومات تفتقر إلى المصداقية أنا حزين بسبب تلك المساومات".
وتابع: "هناك الكثير من الأسئلة التي لم نجد لها إجابات"، مؤكدًا أنهم ينتظرون قرار مجلس إدارة النادي بشأن موقفهم من المباريات القادمة في الدوري.
وأعرب سالم، عن أمله في أن يتم النظر من جديد في طريقة إدارة الأمور باتحاد الكرة ورابطة الأندية، قائلا: "الظروف الخاصة بالدوري المصري ليست فريدة من نوعها، فهناك دوريات أخرى تواجه تحديات مماثلة دون أن تصل إلى هذه الأزمات".
وواصل: "ليس هناك خلاف مع جهة معينة، ولكن الخلاف يكمن في طريقة الإدارة التي يتم العمل بها، وهي طريقة لا تلائم الظروف الحالية".
واختتم: "ننتظر قرار مجلس إدارة النادي بشأن موقفهم من المباريات القادمة في الدوري".
يذكر أن الزمالك قال في بيان أمس الاثنين إن "ظروفا قهرية" تمنع النادي من لعب "مباراة الدوري المقرر إقامتها اليوم نظرا لغياب مبدأ تكافؤ الفرص الذي ترسيه قواعد ومبادئ كرة القدم".
وكان الزمالك قد أكد من قبل أنه "لن يشارك في أي مباراة من مباريات الدور الثاني قبل أن تستكمل الفرق المتنافسة جميع مباريات الدور الأول، وفقاً للترتيب المنطقي بعيدا عن التدخلات الشخصية".
كما طالب الزمالك بانتداب "لجنة محايدة من خارج مجلس إدارة اتحاد كرة القدم ورابطة الأندية لإعادة تنظيم وترتيب مباريات الدوري بما يضمن الحياد".