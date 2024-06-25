موقف الزمالك من المشاركة في الدوري بعد "الاعتذار" عن مواجهة الأهلي

وقال سالم في تصريحات تليفزيونية: "مجلس الإدارة أعلن بصراحة منذ الدقيقة الأولى، بالتوقف عن اللعب لتحقيق المطالب كاملة".

وعن اجتماع حسين لبيب رئيس مجلس الإدارة مع أحمد دياب وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قال: "كل ما تم عرضه في تلك الاجتماعات لم يحقق مطالب الزمالك.. هناك تكرارًا لنفس الأخطاء وتعيين نفس الحكام.. ردود مسؤولي الرابطة لم تكن تلبي مطالب الزمالك".

وأضاف: "كان هناك مساومات تفتقر إلى المصداقية أنا حزين بسبب تلك المساومات".

وتابع: "هناك الكثير من الأسئلة التي لم نجد لها إجابات"، مؤكدًا أنهم ينتظرون قرار مجلس إدارة النادي بشأن موقفهم من المباريات القادمة في الدوري.

وأعرب سالم، عن أمله في أن يتم النظر من جديد في طريقة إدارة الأمور باتحاد الكرة ورابطة الأندية، قائلا: "الظروف الخاصة بالدوري المصري ليست فريدة من نوعها، فهناك دوريات أخرى تواجه تحديات مماثلة دون أن تصل إلى هذه الأزمات".

وواصل: "ليس هناك خلاف مع جهة معينة، ولكن الخلاف يكمن في طريقة الإدارة التي يتم العمل بها، وهي طريقة لا تلائم الظروف الحالية".

واختتم: "ننتظر قرار مجلس إدارة النادي بشأن موقفهم من المباريات القادمة في الدوري".