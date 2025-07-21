ميسي ويامال يجتمعان في إعلان جديد للعبة "eFootball" (فيديو)

أصدرت شركة كونامي الإعلان الترويجي للاحتفال بالذكرى الثلاثين لسلسلة Winning Eleven – Pro Evolution Soccer – eFootball، بمشاركة الثنائي لامين يامال، نجم برشلونة الحالي، وليونيل ميسي، أسطورة البلوغرانا السابق وإنتر ميامي الأمريكي الحالي.

وظهر الثنائي في الفيديو وهما يستعرضان مهاراتهما الرائعة في التلاعب بالكرة والمنافسين على أرض الملعب.

وكانت "eFootball" هي العلامة الجديدة لسلسلة الألعاب الشهيرة من KONAMI المعروفة سابقًا باسم "PES"، وقد شكّل هذا التغيير خطوة كبيرة إلى الأمام، حيث تزامن مع إدخال محرك لعب جديد لكرة القدم، وتطورات في أسلوب اللعب، إلى جانب إعادة تصميم اللعبة لتصبح بنظام "اللعب المجاني" عبر جميع الأجهزة المتوافقة.

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تُعد "eFootball" منصة متطورة باستمرار، وقد تجاوز عدد تحميلاتها عالميًّا 800 مليون مرة حتى اليوم.

وقال ميسي في حدث إطلاق اللعبة: "إنه أمر رائع للغاية، كانت اللعبة التي رافقتني طوال حياتي، يمكن القول هكذا نشأت وأنا ألعب بها كرة القدم، ومرت سنوات وأنا متعلق بها، وأن أكون على غلافها أو جزءًا منها لسنوات، وأن أستمر حتى الآن، هذا يجعلني ممتنًا جدًّا. أنا سعيد جدًّا، خاصة الآن وأنا أب، وأطفالي في سن يستطيعون فيها أن يروني على غلاف اللعبة التي يلعبونها فهذا أيضًا شعور مميز جدًّا".

وأضاف: "لا أذكر بالضبط أول مرة لعبت فيها PES، لكنني كنت ألعب منذ كنت صغيرًا جدًّا، في الأرجنتين. أتذكر أنني كنت أذهب إلى بيت أعز أصدقائي، لأنه كان الوحيد الذي يملك جهاز بلايستيشن، وكان يملك اللعبة، فكنا دائمًا نجتمع في بيته لنلعب".

ومؤخرًا تسلم لامين يامال القميص رقم 10 الأيقوني في برشلونة في إطار الإعلان عن تجديد تعاقده.

وأعلن النادي الكتالوني تجديد التعاقد مع يامال حتى 2031، وحصوله على القميص 10 خلفًا لزميله أنسو فاتي الذي انتقل معارًا إلى موناكو.

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وسبق أن ارتدى هذا القميص العديد من أساطير برشلونة، مثل: روماريو وريفالدو ورونالدينيو، والأرجنتيني ليونيل ميسي الفائز بالكرة الذهبية 8 مرات.

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ورث المهاجم يامال القميص من أنسو فاتي، الذي انتقل إلى موناكو الفرنسي.

وارتدى ميسي القميص بين عامي 2008 و2021، ومثل ميسي، ارتدى يامال سابقًا القميص رقم 19.