مفاجأة.. لماذا يبيع متجر الهلال منتجات كريستيانو رونالدو؟ (فيديو)

فجر مقطع فيديو متداول جدلاً واسعاً بين جماهير ناديي الهلال والنصر عملاقي الكرة السعودية.

وانتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يشير إلى بيع منتجات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي في متجر الهلال.

أخبار ذات علاقة حقيقة انتقال حارس تولوز إلى الهلال السعودي

ودارت تعليقات عديدة حول بيع منتجات رونالدو في متجر الهلال وخاصة أنه يلعب لأحد أبرز منافسي الفريق الأزرق.

وانضم رونالدو صاحب الـ 40 عاماً إلى نادي النصر في شهر يناير 2023 عقب فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وجدد النجم البرتغالي عقده مؤخراً مع نادي النصر لمدة موسمين قادمين ليبقى مع أصحاب الرداء الأصفر حتى صيف 2027.

أخبار ذات علاقة إنزاغي يصدم ثنائي الهلال السعودي

سر بيع منتجات رونالدو

يأتي ظهور منتجات كريستيانو رونالدو في متجر الهلال بسبب كون هذا المتجر "بلو ستور" لا يختص فقط بنادي الهلال، ولكنه بمثابة متجر تسوق لعدة منتجات كما أنه يشمل إمكانية استئجار ملاعب للتمرين وأيضاً الحصول على ملصقات بصور العديد من لاعبي الدوري السعودي وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو قائد النصر.

أخبار ذات علاقة مولودية الجزائر يرفض عرضًا من الهلال السعودي لضم نجم الفريق

ويشمل هذا المتجر عدة منتجات للهلال يتم طرحها للتسوق بين جماهير الفريق الأزرق.