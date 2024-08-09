شهد مستقبل اللاعب سعود عبد الحميد، مدافع الهلال السعودي، تطوراً جديداً ولافتاً بعد تدخل مفاجئ من المدير الفني البرتغالي خورخي خيسوس.

وارتبط اسم سعود عبد الحميد خلال الأيام الماضية بالرحيل عن صفوف الهلال بداعي تلقيه عدة عروض أوروبية، إلا أن إدارة النادي السعودي أكدت تمسكها ببقاء اللاعب.

وكشفت تقارير صحفية محلية عن غضب خيسوس من لاعبه؛ بسبب عدم أداء التدريبات بالجدية المطلوبة في معسكر الإعداد للموسم الجديد والذي أقيم في النمسا.

أخبار ذات علاقة أستون فيلا يحبط الهلال السعودي ويقرر الاحتفاظ بلاعبه

وخاض الهلال آخر ودياته أمس الخميس أمام نادي النجمة السعودي، وفاز الهلال بنتيجة 3-1.

وكشفت صحيفة "اليوم" السعودية عن اجتماع سري عقده خيسوس مع سعود عبد الحميد ولم يحضره سوى المترجم الخاص بالمدرب البرتغالي فقط.

وأشارت إلى أن الاجتماع دار لمدة ساعة كاملة لمناقشة بعض الأمور التي تخص اللاعب ومستقبله مع الفريق.

وأكدت الصحيفة أن خيسوس قرر في نهاية الاجتماع انضمام اللاعب إلى بعثة الفريق التي ستغادر إلى مدينة أبها لخوض منافسات كأس السوبر السعودي.

ويستعد الهلال لخوض مباراة مرتقبة ضد الأهلي يوم 13 أغسطس الجاري في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

ولم يحسم خيسوس مسألة الدفع بسعود عبد الحميد من عدمها في لقاء الأهلي، ولكنه يترقب المستوى الذي يقدمه اللاعب في التدريبات الأخيرة قبل المواجهة.