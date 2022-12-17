العين يُكمل عقد المربع الذهبي لكأس رابطة المحترفين بتعادله في مباراة الإياب أمام الوحدة

امتطى العين ركب المتأهلين للدور قبل النهائي من بطولة كأس رابطة المحترفين "كأس مصرف أبوظبي الإسلامي" وذلك عقب تعادله مع مضيفه الوحدة 1 / 1، اليوم الجمعة، في إياب دور الثمانية من المسابقة.

وواصل فريق العين مشواره للمحافظة على لقب كأس رابطة المحترفين الإماراتي، بعد تأهله إلى نصف النهائي على حساب الوحدة.

واستفاد العين من تسجيله هدفًا خارج ملعبه بعد التعادل السلبي في لقاء الذهاب، حيث انتهت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي في ملعب العين، ليتأهل الأخير للمربع الذهبي بقاعدة الهدف خارج الأرض.

وتقدم جواو بيدرو للوحدة في الدقيقة 25، قبل أن يدرك سفيان رحيمي التعادل للعين في الدقيقة 72.