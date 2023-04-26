مباراة مانشستر سيتي وآرسنال: جماهير السيتيزن تستقبل حافلة الفريق بالشماريخ الزرقاء (فيديو)
استقبلت جماهير مانشستر سيتي، حافلة فريقها على ملعب "الاتحاد" بالشمايخ الزرقاء، قبيل مباراة السيتيزين ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي.
ويحل آرسنال ضيفًا على مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد، اليوم الأربعاء، في قمة الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
واصطفت جماهير مانشستر سيتي حول أسوار ملعب الاتحاد، واستقبلت حافلة الفريق بجنون، مع إشعال الشماريخ التي تطلق اللون الأزرق السماوي، وهو لون قميص الفريق.
كما قامت الجماهير بترديد أغانٍ حماسية وتشجيعية، لتحفيز الفريق، قبيل المواجهة المنتظرة التي ستحدد مصير درع الدوري الإنجليزي.
ويتصدر آرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ويملك 75 نقطة من 32 مباراة، ويتقدم بـ5 نقاط عن مانشستر سيتي، لكن الأخير لعب مباراتين أقل.
وفي آخر 3 جولات في الدوري الإنجليزي تعادل آرسنال 2/2 مع ليفربول، ثم بالنتيجة نفسها مع ويستهام، وأخيرًا 3/3 مع ساوثهامبتون.
واقترب مانشستر سيتي من اللحاق بمنافسه آرسنال في السباق على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وسيحاول حامل اللقب، اليوم الأربعاء، استغلال الفرصة لقطع خطوة نحو لقبه الخامس في 6 سنوات.
وعلى مدار أشهر كان من المتوقع أن تكون هذه المباراة مؤثرة في صراع اللقب، والآن بات ضروريًا على آرسنال الفوز وإلا سيكون مهددًا بفقدان صدارة المسابقة في الأمتار الحاسمة.
ومع نجاح سيتي، الذي يتطلع لحصد ثلاثية من الألقاب، في تحقيق انتصارات متتالية كما اعتاد في نهاية كل موسم، تعاني تشكيلة آرسنال الشابة من التوتر والتراجع الحاد.