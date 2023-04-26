مباراة مانشستر سيتي وآرسنال: جماهير السيتيزن تستقبل حافلة الفريق بالشماريخ الزرقاء (فيديو)

ويحل آرسنال ضيفًا على مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد، اليوم الأربعاء، في قمة الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واصطفت جماهير مانشستر سيتي حول أسوار ملعب الاتحاد، واستقبلت حافلة الفريق بجنون، مع إشعال الشماريخ التي تطلق اللون الأزرق السماوي، وهو لون قميص الفريق.

كما قامت الجماهير بترديد أغانٍ حماسية وتشجيعية، لتحفيز الفريق، قبيل المواجهة المنتظرة التي ستحدد مصير درع الدوري الإنجليزي.