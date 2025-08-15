تطور لافت في الزمالك.. جون إدوارد يفاجئ شيكابالا

وجه جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك المصري، مفاجأة إلى محمود عبدالرازق شيكابالا، نجم الفريق الأول لكرة القدم المعتزل حديثًا.

ومع نهاية الموسم الماضي، أعلن "شيكابالا"، قائد الزمالك السابق، البالغ من العمر 39 عاماً اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة رائعة وحافلة بالبطولات والإنجازات مع الفريق الأبيض.

وعقب الاعتزال وقع شيكابالا، عقدًا مع نادي "نيو جيزة" الذي يخوض منافسات دوري القسم الثالث في مصر، ليتولى مهام منصب المدير الرياضي للنادي في أول تجربة إدارية له، بعد الاعتزال.

مفاجأة جون إدوارد

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن هناك مقترحًا بتكوين فريق الأمل يضم مجموعة من الموهوبين في قطاع الناشئين لتدعيم الفريق الأول.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن الاقتراح أن يكون المدير الفني لهذا الفريق هو محمود عبدالرازق شيكابالا.

وتابع، حتى هذه اللحظة لم يتم العرض على شيكابالا أو مناقشته لمعرفة رأيه في هذا الأمر نهائيا.

وأضاف أن خطة جون إدوارد المدير الرياضي هي توفير الرواتب العالية التي يتم صرفها للتعاقد مع لاعبين من الخارج، ويريد الاعتماد على قطاع الناشئين لتوفير مبالغ طائلة.

واختتم المصدر تصريحاته بأنه سيتم حسم هذا الأمر خلال الساعات المقبلة وعقد جلسة مع شيكابالا لمعرفة رأيه.