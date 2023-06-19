نادي النصر يحاول التعاقد مع ساؤول من أتلتيكو مدريد
أفاد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو بأن نادي النصر السعودي يحاول التعاقد مع لاعب الوسط الإسباني ساؤول من أتلتيكو مدريد.
وكتب فابريزيو رومانو، الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورتس"، عبر حسابه في موقع "تويتر": "يحاول النصر الاقتراب من ساؤول بشأن الانتقال الدائم للدوري السعودي، إنه احتمال ملموس".
وأضاف: "ساؤول ضمن قائمة النصر، إلى جانب حكيم زياش الذي بات على بعد خطوة واحدة من الانضمام للنادي".
ويضم النصر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي تعاقد مع الفريق في يناير الماضي، في حين تعاقد الاتحاد مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، الذي فضل العميد على تجديد عقده مع ريال مدريد.
ويبلغ ساؤول من العمر 28 عاما، ويرتبط بعقد مع أتلتيكو مدريد حتى يونيو 2026.
وتراجعت القيمة السوقية لساؤول، فبعدما كانت 90 مليون يورو في 2019، باتت الآن 10 ملايين يورو فقط.
وفي الموسم المنقضي، شارك ساؤول في 38 مباراة في مختلف المسابقات مع أتلتيكو مدريد، سجل فيها 3 أهداف وصنع هدفا، علما أنه بشكل عام لعب لأتلتيكو مدريد 378 مباراة سجل فيها 46 هدفا وصنع 21.
وسبق لساؤول أن لعب موسما واحدا مع تشيلسي شارك خلاله في 23 مباراة سجل فيها هدفا.
زياش يقترب
وكان موقع "footmercato" الفرنسي قد قال إن النجم المغربي حكيم زياش لاعب تشيلسي يفكر بقبول عرض نادي النصر السعودي.
وبحسب الموقع، فإن النصر يريد التعاقد مع زياش، ومستعد لتقديم عقد كبير لضم اللاعب هذا الصيف.
وأكد أن زياش أيضًا مهتم بفكرة مغادرة أوروبا للدوري السعودي، خاصة أن النصر مستعد لرفع راتبه.
وأشار الموقع إلى أن "زياش" يدرس عرض النصر بجدية.
ولعب زياش، البالغ من العمر 30 عامًا، لمدة 904 دقائق فقط بقميص تشيلسي، الموسم المنتهي، بمختلف البطولات، علمًا بأن عقد اللاعب المغربي ينتهي في 2025.
وسبق أن لعب "زياش" لهيرينفين، وتفينتي أنشخيدة، وأياكس أمستردام في هولندا، قبل أن ينضم لتشيلسي في 2020.