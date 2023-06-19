نادي النصر يحاول التعاقد مع ساؤول من أتلتيكو مدريد

ويضم النصر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي تعاقد مع الفريق في يناير الماضي، في حين تعاقد الاتحاد مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، الذي فضل العميد على تجديد عقده مع ريال مدريد.

ويبلغ ساؤول من العمر 28 عاما، ويرتبط بعقد مع أتلتيكو مدريد حتى يونيو 2026.

وتراجعت القيمة السوقية لساؤول، فبعدما كانت 90 مليون يورو في 2019، باتت الآن 10 ملايين يورو فقط.

وفي الموسم المنقضي، شارك ساؤول في 38 مباراة في مختلف المسابقات مع أتلتيكو مدريد، سجل فيها 3 أهداف وصنع هدفا، علما أنه بشكل عام لعب لأتلتيكو مدريد 378 مباراة سجل فيها 46 هدفا وصنع 21.

وسبق لساؤول أن لعب موسما واحدا مع تشيلسي شارك خلاله في 23 مباراة سجل فيها هدفا.