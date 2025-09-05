مسألة وقت.. الزمالك يقترب من إنهاء أزمة تهدد مستقبل النادي

اقترب مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب من إنهاء واحدة من أكبر الأزمات التي حاصرت القلعة البيضاء مؤخراً.

وانتخب حسين لبيب رئيساً لنادي الزمالك في أكتوبر 2023 ولكن القلعة البيضاء واجهت أزمات مالية طاحنة بسبب ديون متأخرة للاعبين ومدربين سابقين.

وعانى الزمالك مؤخراً أزمة حادة بعد سحب أرض النادي في مدينة السادس من أكتوبر بقرار من وزارة الإسكان والتنمية العمرانية.

ودارت اتصالات ودية مكثفة بين إدارة نادي الزمالك ووزارة الإسكان من أجل التوصل لاتفاق بشأن أزمة أرض القلعة البيضاء.

وبحسب مصادر داخل الزمالك لـ"إرم نيوز" فإن حسين لبيب ومجلس إدارته قطعوا شوطاً كبيراً من أجل التوصل لاتفاق مع وزارة الإسكان لتسوية أزمة أرض أكتوبر.

وأوضحت المصادر أن هذه الأزمة تهدد مستقبل النادي وهو ما تم نقله لمسؤولي وزارة الإسكان مع تدخل من جانب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لتقريب وجهات النظر لتبقى مسألة استرداد أرض أكتوبر مسألة وقت.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد بدأ العمل في إنشاء ملاعب رياضية في أرض أكتوبر بجانب التخطيط لإنشاء فرع للنادي لاستقبال عضويات جديدة بعيداً عن المقر الرئيسي في القاهرة.