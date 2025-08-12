"لا تعلم أنه نجم ريال مدريد".. مفاجأة مدوية حول صديقة فينيسيوس الجديدة

ارتبط اسم النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد الإسباني، أخيراً، بالدخول في علاقة عاطفية مع المذيعة البرازيلية فيرجينا فونيسكا.

وظهر فينيسيوس على إحدى الشواطئ في البرازيل رفقة بعض الفتيات خلال عطلته الصيفية، ولكن الأيام القليلة الماضية شهدت أنباء عديدة حول تواصل فينيسيوس مع المذيعة البرازيلية وإهدائها ساعة روليكس وباقة ورد.

أخبار ذات علاقة أول أهداف كيليان مبابي بالرقم 10 مع ريال مدريد (فيديو)

ولم يدلِ اللاعب البرازيلي بأي تعليق حول دخوله في علاقة عاطفية مع المذيعة، ولكن تقارير صحفية إسبانية فجّرت مفاجأة حول صديقة فينيسيوس الجديدة، بعد الإشارة إلى عدم علمها بأنه لاعب كرة قدم شهير، وهو الأمر الذي أثار دهشة اللاعب البرازيلي.

أخبار ذات علاقة لاعبو ليفربول وفينيسيوس.. 5 فاتنات فضحن نجوم كرة القدم أمام جماهيرهم

وبحسب التقارير، فإن فينيسيوس فوجئ بأن صديقته الجديدة لا تعلم أنه نجم ريال مدريد الإسباني، وتجهل شهرته العالمية؛ ما زاد تعلّق اللاعب البرازيلي بها.

أخبار ذات علاقة 500 وردة وساعة روليكس.. فينيسيوس يفاجئ صديقته الجديدة

وكان فينيسيوس قد مر بفترة عصيبة مع نهاية الموسم الماضي مع ريال مدريد، بعد أن تراجع مردوده بشكل كبير، إذ لم يظهر بالأداء المتوقع في منافسات كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة.