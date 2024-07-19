تأهل الأهلي لدور الـ16 في كأس مصر لكرة القدم بعد فوزه بصعوبة على ضيفه الألومنيوم، المنافس في الدرجة الثانية، 1-صفر في دور 32 اليوم الجمعة.

ورغم الاستحواذ على الكرة معظم فترات المباراة، إلا أن الأهلي فشل في تهديد مرمى ضيفه المتواضع.

واقترب مهاجم الأهلي محمود عبد المنعم (كهربا) من هز الشباك في الدقيقة 70، لكن تسديدته ارتدت من القائم الأيسر.

وأهدر وسام أبو علي ركلة جزاء للأهلي في الدقيقة 83 عندما أطاح بالكرة إلى جوار القائم الأيمن للمرمى.

وسجل المدافع محمد هاني هدف الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع بتسديدة قوية من عند حدود منطقة الجزاء.

وضرب الأهلي موعدًا مع فاركو في دور الـ16، بعد فوزه العسير على الألومنيوم.