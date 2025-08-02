أول تعليق من خافيير ماسكيرانو حول مستقبل ميسي مع إنتر ميامي

أدلى الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، مدرب إنتر ميامي الأمريكي بموقفه من مستقبل مواطنة ليونيل ميسي مع الفريق في ضوء تزايد الحديث حول رحيل

أسطورة الكرة الأرجنتينية عن فريقه بعد نهاية عقده في 31 ديسمبر 2025.

وانضم ميسي إلى إنتر ميامي في صيف 2023 عقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك بعقد يمتد لعامين ونصف، لكن تقارير قريبة من اللاعب تداولت أخبارا متضاربة حول مستقبل بطل العالم 2022 في الدوري الأمريكي.

ولم يحدد ميسي (38 عامًا) موقفه النهائي من الاستمرار مع إنتر ميامي رغم أن مؤشرات عدة أكدت أنه سيستمر مع إنتر بعد 31 ديسمبر 2025، وهو ما هذا ما يأمله مدربه خافيير ماسكيرانو.

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وقال خافيير ماسكيرانو في تصريحات لوسائل الإعلام الأمريكية أن أمله كبير في أن يجدد ميسي عقده مع إنتر ميامي، مشددا على مكانة الأسطورة في تشكيلة الفريق.

وقال المدرب الأرجنتيني في مؤتمر صحفي: "من الواضح أننا جميعًا نأمل أن يمدد ليونيل ميسي عقده رسميًا، سيكون القرار بينه وبين النادي، إنه أمرٌ يناقشونه، أو ناقشوه منذ فترة، على انفراد ومن المؤكد أن هناك مستجدات في الملف".

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وتابع ماسكيرانو الذي تولى تدريب إنتر ميامي في 2025 خلفا لمواطنة تاتا مارتينو: "عندما يرون أن الوقت مناسب، أو عندما يتوصلون إلى اتفاق، سيعلنون عنه لكن بالنسبة لي من المفرح بالفعل أن أسمع خبرا عن تجديد العقد رسميا".

وختم: "كل ما يمكنني قوله هو أنني أقرأ نفس الأخبار والشائعات التي تقرأونها يوميا، لكن من الواضح أننا نأمل أن يتمكن من تمديد عقده والبقاء هنا في النادي لفترة طويلة".

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وشهد الموسم الجاري في الدوري الأمريكي للمحترفين تألقا لافتا لليونيل ميسي مع إنتر ميامي إذ أحرز 18 هدفا وصنع 10 أهداف أخرى في 18 مباراة حتى الآن.

وعلى امتداد مشواره مع الفريق، سجل ميسي 56 هدفاً خلال 66 مباراة وصنع 29 تمريرة حاسمة خلال عامين مع الفريق الأمريكي.