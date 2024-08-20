شهد ملف رحيل النجم السنغالي ساديو ماني، جناح نادي النصر السعودي، مفاجأة كبيرة.

وأشارت تقارير صحفية أخيرًا إلى اقتراب ماني من مغادرة أسوار الفريق السعودي، بعد ارتباط دام موسمًا واحدًا.

وأكدت هذه التقارير أن السبب الرئيس في احتمالية مغادرة ساديو ماني لا يتمثل فقط في ضعف مردوده البدني، ولكن يرجع أيضًا إلى توتر علاقته بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

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وكشف الصحفي الفرنسي عبد الله بولما، عبر حسابه الشخصي بموقع إكس، عن مفاجأة كبيرة تخص علاقة ماني برونالدو.

وقال بولما إن العلاقة ممتازة بين رونالدو وساديو ماني، مشيرًا إلى أن النجم السنغالي لا يرغب في مغادرة نادي النصر كما يشاع في الساعات الماضية.

وأضاف:" ممثلو ماني أكدوا عدم تلقي اللاعب أي إخطار أو اتصالات بخصوص رحيله عن النصر".

وكان نادي النصر قد تعاقد مع ساديو ماني في صيف 2023، بعد رحلة طويلة لنجم السنغال في الملاعب الأوروبية مع نادي ميتز الفرنسي ثم ساوثهامبتون الإنجليزي، قبل التوهج خلال رحلته مع ليفربول الإنجليزي، وأخيرًا مع بايرن ميونخ الألماني.

وارتبط اسم ماني أخيرًا بالرحيل للدوري التركي في ظل اهتمام عدة أندية كبرى بالفوز بخدماته قبل غلق باب الانتقالات الجارية.