الزمالك يختبر لاعب ليفربول السابق

أرسل نادي الزمالك المصري، دعوة إلى الإنجليزي أوفي إيجاريا، لاعب ليفربول السابق، للخضوع إلى فترة اختبار، تمهيدًا للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

إيجاريا صاحب الـ26 عامًا لعب قبل ذلك تحت قيادة جوزيه غوميز في نادي ريدنج وخاض برفقته 27 مباراة وسجل ثلاثة أهداف وصنع هدفين.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك لـ"إرم نيوز"، إن الدعوة التي أرسلت إلى أوفي إيجاريا، كانت بناء على رغبة من البرتغالي جوزيه غوميز مدرب الفريق.

وأضاف: "سيصل اللاعب إلى القاهرة مساء غد الاثنين، على أن ينضم إلى تدريبات الفريق الأول يوم الثلاثاء المقبل".

وتابع: "سيشارك اللاعب الإنجليزي في التدريبات خلال الفترة المقبلة، وسيتم خضوعه لاختبارات فنية وطبية، وفي حالة التأكد من سلامته وجاهزيته، سيتم التعاقد معه على الفور".

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يذكر أن آخر مباراة رسمية شارك بها إيجاريا رفقة ريدنج، وكانت ضد واتفورد في دوري الدرجة الأولى، وظل بدون مشاركة رسمية لفترة طويلة.

وكان الزمالك تعاقد في المدة الماضية مع المغربي محمود بنتايك، والفلسطيني عمر فرج، والبولندي كونراد ميشالاك، ومحمد حمدي ظهير أيسر إنبي لمدة موسم على سبيل الإعارة، والسنغالي سيدي نداي، وأخيرًا جيفرسون كوستا القادم من غينيا بيساو.

وعاد الزمالك إلى التدريبات، استعدادًا لبطولة السوبر المصري، التي ستقام في الإمارات، حيث سيلعب الفريق الأبيض أمام بيراميدز يوم الأحد 20 أكتوبر الحالي.