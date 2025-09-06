وزير الخارجية المصري يحذر من خطورة توسع العمليات العسكرية في غزة واستمرار استخدام التجويع كسلاح

فرصة لا تعوض.. برشلونة ينقض على صفقة ليفربول
مارك غيهيالمصدر: حساب مارك غيهي على إنستغرام
إرم نيوز
إرم نيوز
06 سبتمبر 2025، 8:51 ص

تدرس إدارة نادي برشلونة الدخول بقوة للتعاقد مع صفقة ليفربول المحتملة، مجانا، في الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك بعدما لم ينجح النادي الإنجليزي في حسمها في سوق الانتقالات الأخير.

ولم تنجح إدارة "الريدز" في التعاقد مع مارك غيهي، مدافع كريستال بالاس، في الميركاتو الصيفي الأخير، بسبب تراجع ناديه عن إتمام الصفقة، بعد عدم القدرة على ضم لاعب بديل.

وينتهي عقد مارك غيهي مع كريستال بالاس بنهاية الموسم الجاري 2025/ 2026، ليمكنه بعد ذلك الانضمام إلى أي نادٍ يريد مجانًا.

وذكرت عدة تقارير أن غيهي قرر بدوره عدم تجديد تعاقده مع كريستال بالاس، بسبب ما حدث.

ومنع أوليفر غلاسنر، مدرب كريستال بالاس، إتمام الصفقة، حيث رفض خروج غيهي دون ضم بديل.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت"، فإن إدارة برشلونة بدأت في وضع خطة لتدعيم دفاع الفريق بالميركاتو الصيفي المقبل، في ظل الرحيل المحتمل لأندرياس كريستنسن الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

وأشار التقرير إلى أن إدارة النادي الكتالوني وضعت مارك غيهي على رأس قائمة المرشحين لتدعيم دفاع الفريق في الصيف المقبل، خاصة أنه سيكون متاحًا بشكل مجاني.

وشددت على أن صفقة "غيهي" لن تكون سهلة على البارسا، بسبب وجود اهتمام من ريال مدريد، بجانب احتمالية عودة ليفربول مجددا من أجل حسم الصفقة في يناير المقبل.

وشارك مارك غيهي، مع كريستال بالاس، حتى الآن، في 161 مباراة؛ سجل خلالها 9 أهداف، وقدم 4 تمريرات حاسمة.

