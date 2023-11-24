أرتيتا: آرسنال استعاد خدمات جيسوس وأوديغارد

قال ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال، الليلة الماضية، إن الفريق اللندني استعاد جهود المهاجم غابرييل جيسوس ولاعب الوسط مارتن أوديغارد بعد عودتهما في كامل اللياقة من العطلة الدولية قبل المواجهة مع برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم غدًا السبت.

وغاب جيسوس وأوديغارد عن مباراتي آرسنال الأخيرتين في الدوري الإنجليزي بسبب الإصابة لكن جيسوس شارك في خسارة البرازيل 1/0 أمام الأرجنتين بتصفيات كأس العالم هذا الأسبوع بعد تعافيه من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وقال أرتيتا للصحفيين قبل المباراة التي ستقام على أرض برينتفورد في ملعب كوميونيتي: "لدينا جولة تدريبية، اليوم، لكنه يحقق تقدمًا جيدًا، نأمل أن يكون أوديغارد لائقًا للمواجهة".