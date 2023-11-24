أرتيتا: آرسنال استعاد خدمات جيسوس وأوديغارد
قال ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال، الليلة الماضية، إن الفريق اللندني استعاد جهود المهاجم غابرييل جيسوس ولاعب الوسط مارتن أوديغارد بعد عودتهما في كامل اللياقة من العطلة الدولية قبل المواجهة مع برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم غدًا السبت.
وغاب جيسوس وأوديغارد عن مباراتي آرسنال الأخيرتين في الدوري الإنجليزي بسبب الإصابة لكن جيسوس شارك في خسارة البرازيل 1/0 أمام الأرجنتين بتصفيات كأس العالم هذا الأسبوع بعد تعافيه من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.
وقال أرتيتا للصحفيين قبل المباراة التي ستقام على أرض برينتفورد في ملعب كوميونيتي: "لدينا جولة تدريبية، اليوم، لكنه يحقق تقدمًا جيدًا، نأمل أن يكون أوديغارد لائقًا للمواجهة".
وأضاف: "جيسوس جاهز للعب. لقد شارك لمدة 97 دقيقة في مباراة قوية بالفعل، لدينا جولة تدريبية أخرى، لقد سافرا لمسافة طويلة، ولابد لي من متابعة حالة كل لاعب قبل اتخاذ القرار النهائي".
وأشار أرتيتا أيضًا إلى أنه سيتخذ القرار النهائي فيما يتعلق بلياقة المدافع بن وايت.
ونتيجة المواجهة بين مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب الصدارة وملاحقه المباشر ليفربول، غدًا السبت، فإن آرسنال صاحب المركز الثالث يمكنه استعادة صدارة البطولة إذا فاز على برينتفورد وانتهت مباراة صاحبي المركزين الأول والثاني بالتعادل.
وأردف أرتيتا قوله: "بالتأكيد سنتابع مباراة مانشستر سيتي وليفربول لأننا نهتم بالدوري ونحن دائمًا في المقدمة في كل شيء".
وتابع: "برينتفورد منافس قوي فعلاً ومن الصعب اللعب على أرضه.. ستكون مباراة صعبة".
وأكد أرتيتا أن حارس المرمى آرون رامسديل سيشارك أساسيًا من البداية بينما لن يتمكن ديفيد رايا المعار من برينتفورد من اللعب في مواجهة فريقه الأصلي.
وظل رامسديل حارسا أساسيًا لآرسنال منذ انضمامه إليه في 2021 وشارك في جميع مباريات الدوري (38 مباراة)، في الموسم الماضي، لكنه جلس على مقاعد البدلاء في آخر 8 مباريات للنادي في الدوري الإنجليزي لصالح رايا.