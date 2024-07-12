خطوة جديدة تكشف اقتراب حارس مانشستر سيتي من النصر السعودي

اقترب نادي النصر السعودي من حسم صفقة التعاقد مع إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي الإنجليزي لتدعيم هذا المركز في الموسم المقبل.

وأصبح البرازيلي إيدرسون على أعتاب الانتقال إلى النصر بحسب تقارير صحفية في ظل رغبة النادي السعودي في تدعيم مركز حراسة المرمى بصفقة عالمية.

وكشفت صحيفة "اليوم" السعودية عن خطوة جديدة تؤكد اقتراب إيدرسون من الرحيل إلى صفوف النصر في الموسم المقبل.

وبدأ إيدرسون متابعة 4 نجوم داخل النصر عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وعلى رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد الفريق.

وتابع حارس مانشستر سيتي أيضاً المدافع الإسباني إيمريك لابورت والظهير الأيسر البرازيلي أليكس تيليس بجانب مواطنه أندرسون تاليسكا.

وأعلن النصر السعودي في وقت سابق موافقته على رحيل حارس مرماه الكولومبي دافيد أوسبينا بجانب عدم تجديد عقد حارسه المخضرم وليد عبد الله.

ويأمل النصر تدعيم الصفوف بعدة صفقات مميزة للمنافسة بقوة في الموسم المقبل على لقب الدوري السعودي الذي فاز به الهلال بجانب المشاركة الآسيوية.

وانضم البرازيلي إيدرسون دي مورايس صاحب الـ 30 عامًا إلى مانشستر سيتي الإنجليزي قادمًا من بنفيكا البرتغالي في صيف 2017، كما أن الحارس المخضرم لعب من قبل في صفوف ريو آفي بالدوري البرتغالي.

وأسهم إيدرسون في تحقيق العديد من الألقاب مع مانشستر سيتي على رأسها دوري أبطال أوروبا بجانب الدوري الإنجليزي.