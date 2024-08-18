شن محمد الدعيع، أسطورة نادي الهلال السعودي، هجوما كبيرا على البرتغالي كريستيانو رونالدو، بسبب لقطة عدم صعوده للمنصة مع باقي زملائه لاستلام ميدالية المركز الثاني، إثر خسارة نهائي السوبر السعودي أمام "الزعيم"، مساء السبت.

وحصد الهلال لقب السوبر المحلي للمرة الخامسة في تاريخه والثانية تواليا، بعدما هزم الأهلي في الدور نصف النهائي بركلات الترجيح (4-1)، قبل أن يضرب النصر بالنتيجة نفسها، ولكن خلال الوقت الأصلي، رغم تقدم "العالمي".

وتسببت هذه الخسارة في صدمة كبرى لرونالدو الذي كان يتطلع لتحقيق لقبه المحلي الأول مع النصر.

وغادر رونالدو عقب نهاية المباراة إلى غرفة خلع الملابس، ولم يعد للملعب مرة أخرى.

ولم يتواجد النجم البرتغالي مع فريقه من أجل استلام الميداليات الفضية بعد خسارة السوبر السعودي.

وقال الدعيع في تصريحات تلفزيونية، عقب المباراة: "النصر أكبر من أي لاعب، حتى لو كان الأفضل في العالم 5 مرات، الكيان يبقى أكبر وأهم، أعتقد أن ما فعله رونالدو عدم احترام للنادي".

وأضاف: "من المفترض أن يكون القائد، قدوة لزملائه عند الهزيمة والفوز، لماذا إذن يظهر رونالدو عند الانتصارات".

وأتم: "لماذا لم يطلب المدرب لويس كاسترو من رونالدو أن يحضر لاستلام الميدالية؟ لا أحد قادر على كريستيانو، هو يفعل ما يحلو له، ويجب ألًا نتغاضى عما يفعله".

ويعاني "الدون" من عقدة في مواجهاته أمام الهلال، منذ وصوله للنصر يناير 2023.

وخاض قائد النصر 6 مباريات رسمية ضد الهلال، لم ينجح خلالها في تحقيق أي فوز بجميع البطولات السعودية، مكتفيًا بانتصار ودي في نهائي البطولة العربية.