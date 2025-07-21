الأهلي المصري يحسم موقفه بشأن صفقة "كوكا"

حسم الأهلي المصري موقفه بشأن صفقة التعاقد مع اللاعب أحمد حسن "كوكا"، مهاجم لوهافر الفرنسي السابق، في الانتقالات الصيفية الجارية.

ولعب كوكا للأهلي المصري في قطاع الناشئين، بعد انضمامه قادماً من فريق إيسترن كومباني.

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ورحل المهاجم، صاحب الـ 32 عاماً، عن الأهلي بعد تلقيه عرضًا من نادي ريو آفي البرتغالي عام 2011.

ولعب كوكا لعدة أندية أوروبية خلال مشواره الاحترافي، على رأسها سبورتنغ براغا البرتغالي، وأولمبياكوس اليوناني، وكونيا سبور وآلانيا سبور وبينديكسبور في الدوري التركي، بجانب لوهافر الفرنسي.

ورد مصدر داخل الأهلي، لـ"إرم نيوز"، على أنباء التعاقد مع كوكا في الموسم المقبل لتدعيم خط الهجوم، وتعويض الرحيل المنتظر للاعب الفلسطيني وسام أبو علي إلى كولومبوس كرو الأمريكي.

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وأشار المصدر إلى أن هذه الأنباء غير صحيحة، موضحاً أن الأمر لا يزيد على ترشيحات من جانب بعض الوكلاء لاسم اللاعب المخضرم.

وأوضح أن الأهلي ليس متحمساً لفكرة عودة كوكا؛ لأنه يبحث عن مهاجم يشارك أساسياً لخلافة وسام أبو علي.

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وأكد أن الأهلي وضع اسم مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي ومنتخب مصر خيارًا أول، ثم أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي خيارًا ثانيًا؛ لتدعيم خط الهجوم، موضحًا أن كوكا خارج الصورة.