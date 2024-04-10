فالفيردي يسجل هدفا صاروخيا في شباك مانشستر سيتي (فيديو)
سجل فيديريكو فالفيردي هدفا مذهلا لريال مدريد في شباك نظيره مانشستر سيتي، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب "سانتياغو برنابيو".
وجاء هدف فالفيردي الثالث للريال في الدقيقة 79 من تصويبة مذهلة، بعدما تلقى عرضية من الجهة اليسرى ليقابلها من مرة واحدة بيمناه صاروخية في شباك الفريق الإنجليزي.
وتشهد المباراة سجالا في الأهداف بين الفريقين، إذ سجل للسيتي برناردو سيلفا وفيل فودين وغفارديول في الدقائق 2 و66 و71، فيما سجل للريال روبن دياز (هدف في مرماه) وروديغو وفالفيردي في الدقائق 12 و14 و79.
ويعد ريال مدريد الأكثر تتويجًا باللقب القاري برصيد 14 بطولة، فيما يعد مانشستر سيتي هو حامل اللقب بعدما توّج به للمرة الأولى في مسيرته.
وسبق أن تقابل ريال مدريد ضد مانشستر سيتي من قبل خلال 10 مباريات ببطولة دوري أبطال أوروبا، كانت الغلبة فيها للفريق الإنجليزي، حيث انتصر مانشستر سيتي 4 مباريات، فيما كان الفوز من نصيب ريال مدريد خلال 3 مواجهات، وخيّم التعادل على 3 لقاءات.