فالفيردي يسجل هدفا صاروخيا في شباك مانشستر سيتي (فيديو)

وتشهد المباراة سجالا في الأهداف بين الفريقين، إذ سجل للسيتي برناردو سيلفا وفيل فودين وغفارديول في الدقائق 2 و66 و71، فيما سجل للريال روبن دياز (هدف في مرماه) وروديغو وفالفيردي في الدقائق 12 و14 و79.

ويعد ريال مدريد الأكثر تتويجًا باللقب القاري برصيد 14 بطولة، فيما يعد مانشستر سيتي هو حامل اللقب بعدما توّج به للمرة الأولى في مسيرته.

وسبق أن تقابل ريال مدريد ضد مانشستر سيتي من قبل خلال 10 مباريات ببطولة دوري أبطال أوروبا، كانت الغلبة فيها للفريق الإنجليزي، حيث انتصر مانشستر سيتي 4 مباريات، فيما كان الفوز من نصيب ريال مدريد خلال 3 مواجهات، وخيّم التعادل على 3 لقاءات.