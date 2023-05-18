رسميا.. كشف العلامة التجارية لكأس العالم 2026 (فيديو وصور)

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام الكأس المرموقة في الشعار الرسمي، بينما تم اتخاذ القرار بعدم استخدام ألوان الدول المضيفة.

ومن المقرر إقامة كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، بمشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المونديال.

وقال رئيس الفيفا غياني إنفانتينو عن العلامة التجارية: "نحن في 26 هي صرخة حشد، إنها لحظة تقول فيها ثلاث دول وقارة بأكملها بشكل جماعي: "نحن متحدون كواحد للترحيب بالعالم وتقديم أكبر وأفضل وأشمل كأس عالم على الإطلاق".

وتابع: "ستمكن البطولة كل دولة مضيفة وفريق مشارك من كتابة صفحته الخاصة في كتب تاريخ بطولات كأس العالم، وهذه العلامة التجارية الفريدة هي خطوة رئيسة على هذا الطريق حتى عام 2026".