رسميا.. كشف العلامة التجارية لكأس العالم 2026 (فيديو وصور)
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عن الشعار والعلامة التجارية الرسمية لكأس العالم 2026 التي من المقرر أن تقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
ويتضمن شعار "نحن 26"، وتم دمج الكأس لأول مرة في الشعار، ولم يتم تضمين ألوان الدول المضيفة.
ويعود تنظيم كأس العالم إلى أمريكا الشمالية والوسطى للمرة الأولى منذ 1994، ويتميز الشعار برقن "2" في الأعلى وتحته الرقم "6"، مع وضع كأس العالم فوق الرقمين.
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام الكأس المرموقة في الشعار الرسمي، بينما تم اتخاذ القرار بعدم استخدام ألوان الدول المضيفة.
ومن المقرر إقامة كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، بمشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المونديال.
وقال رئيس الفيفا غياني إنفانتينو عن العلامة التجارية: "نحن في 26 هي صرخة حشد، إنها لحظة تقول فيها ثلاث دول وقارة بأكملها بشكل جماعي: "نحن متحدون كواحد للترحيب بالعالم وتقديم أكبر وأفضل وأشمل كأس عالم على الإطلاق".
وتابع: "ستمكن البطولة كل دولة مضيفة وفريق مشارك من كتابة صفحته الخاصة في كتب تاريخ بطولات كأس العالم، وهذه العلامة التجارية الفريدة هي خطوة رئيسة على هذا الطريق حتى عام 2026".
ويقام المونديال في 16 مدينة، بواقع 11 في الولايات المتحدة واثنتان في كندا وثلاث في المكسيك.
ولم يتم الكشف بعد عن مكان إقامة نهائي كأس العالم 2026.
وقال إنفانتينو: "بالطبع، لوس أنجلوس مدينة مهمة، وهي واحدة من 16 مدينة، من الواضح أنها مركز، إنه مركز دخول في أمريكا، إنها المدينة التي أقيم فيها نهائي كأس العالم الأخيرة في الولايات المتحدة أيضًا، لا نعرف بعد أين ستقام المباراة النهائية لكأس العالم؟، هذا لا يزال قيد البحث".
وكان أسطورة البرازيل رونالدو من بين الضيوف في حفل إطلاق شعار 2026، إلى جانب الفائزين بكأس العالم يوري دجوركاييف، و وتوبين هيث، ونجم الاتحاد الإنجليزي السابق أليكسي لالاس.