من قبل منتصف الملعب.. نجم ريال مدريد يسجل هدفًا خرافيًا في شباك ليغانيس (فيديو)

شهدت المباراة الودية التي جمعت فريقي ريال مدريد وليغانيس، مساء الجمعة، تسجيل البرازيلي إيدير ميليتاو هدفًا خرافيًا من قبل منتصف الملعب.

وحقق ريال مدريد فوزاً ساحقاً على حساب ليغانيس برباعية لهدف واحد، في مباراة ودية أقيمت في مركز تدريبات النادي فالديبيباس.

أهداف ريال مدريد ضد ليغانيس جاءت عن طريق إبراهيم دياز ودين هويسن وإيدير ميليتاو وتياغو بيتارش، بينما سجل سليمان الحدادي هدف ليغانيس مبكرًا قبل رباعية الملكي.

ووفقًا للفيديو المتداول عبر منصة "إكس"، فإن ميليتاو لمح الحارس متقدمًا عن مرماه، فقام بتسديد الكرة بشكل رائع من قبل منتصف ملعبه لتسقط في شباك ليغانيس بشكل مبهر.

وعاد ميليتاو من إصابتين متتاليتين بقطع في الرباط الصليبي للركبة، وشارك في بعض الدقائق بكأس العالم للأندية، وفضّل النادي عدم ضم قلب دفاع جديد للرهان عليه في الموسم القادم.

ومن المتوقع أن يعتمد المدرب تشابي ألونسو على ميليتاو، بجانب دين هويسن، في قلب الدفاع بالموسم الجديد، سواء لعب بثلاثي في خط الدفاع أو بأربعة مدافعين.

ويقود ريال مدريد هذا الموسم المدرب الإسباني تشابي ألونسو، قادماً من باير ليفركوزن، إذ تولى المهمة خلفاً للمدرب كارلو أنشيلوتي، الذي يتولى حاليًا تدريب منتخب البرازيل.

ويسعى ريال مدريد هذا الموسم لكسر هيمنة برشلونة على الألقاب المحلية في إسبانيا، والمنافسة من جديد على لقب دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن ريال مدريد سيبدأ مشواره في الدوري الإسباني أمام أوساسونا يوم 19 أغسطس الجاري.