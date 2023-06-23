رسميا.. النصر الإماراتي يضم البرتغالي ميدييروس

والموسم المنقضي شارك اللاعب في 43 مباراة سجل فيها 10 أهداف وصنع 6، وبالمجمل سجل 26 هدفا وصنع 24 في 110 مباريات مع سبورتينغ براغا، في حين سجل 12 هدفا وصنع 6 في 68 مباراة مع سبورتينغ لشبونة.

وعلى مستوى الألقاب يملك ميدييروس لقبا في كأس الرابطة البرتغالية مع سبورتينغ لشبونة، ولقبا في كأس البرتغال مع سبورتينغ براغا.

واحتل النصر المركز التاسع في دوري أدنوك للمحترفين الموسم المنقضي، وودع من نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي للمحترفين ومن دور الـ16 في كأس رئيس الدولة الإماراتي.