خطأ فادح.. نجم النصر السعودي يتلقى "ضربة موجعة"

يواجه إيمريك لابورت، مدافع نادي النصر السعودي، أزمة كبيرة قد تهدد انتقاله إلى صفوف أتلتيك بلباو الإسباني.

وكان بلباو قد توصل لاتفاق نهائي مع اللاعب وأتم التعاقد معه قبل ساعات من غلق باب الانتقالات، مساء أمس الاثنين، غير أن صحيفة "ماركا" الإسبانية فجّرت مفاجأة مدوية، مؤكدة أن الصفقة مهددة بالفشل، بعدما لم يرسل النصر الأوراق اللازمة في الوقت المحدد، ما حال دون تسجيل اللاعب عبر نظام انتقالات اللاعبين (TMS) قبل إغلاق نافذة الصيف.

وأضاف التقرير: "أتلتيك بلباو يعمل على إيجاد مخرج للأزمة، لكن الوضع الحالي يجعل انتقال لابورت شبه مستحيل، وما حدث يذكّر بما جرى مع الحارس ديفيد دي خيا عام 2015، ما يعني أن الانتظار حتى سوق الانتقالات الشتوي سيكون الخيار الأقرب، إلا إذا تدخلت الفيفا ومنحت استثناءً خاصًا".

وكان الاتفاق ينص على عودة الدولي الإسباني إلى ملعب سان ماميس بعقد يمتد لثلاثة مواسم، بعد ثمانية أعوام قضاها بين مانشستر سيتي الإنجليزي ثم موسمين مع النصر السعودي.

يذكر أن لابورت يرتبط بعقد مع النصر حتى عام 2026، براتب سنوي يصل إلى 25 مليون يورو، بينما دفع النادي السعودي 27.5 مليون يورو للتعاقد معه من مانشستر سيتي. وقد دخلت الأطراف الثلاثة – النصر وبلباو واللاعب – في مفاوضات معقدة لإيجاد صيغة مرضية للجميع، إلا أن تأخر حسم التفاصيل تسبب في إرسال الأوراق متأخرًا.

وخاض المدافع الإسباني 69 مباراة مع النصر خلال الموسمين الماضيين، سجل خلالها 9 أهداف وصنع هدفًا واحدًا.

ويأتي رحيله المحتمل في ظل تعاقد النصر مع مواطنه إينيغو مارتينيز، ويحرص بلباو على تدعيم صفوفه استعدادًا لمشاركته هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا.