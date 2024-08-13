حقيقة انتقال نجم ميلان الإيطالي السابق لشباب بلوزداد

تداولت منصات التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء خبر اقتراب نادي شباب بلوزداد الجزائري من التعاقد مع النجم السابق لميلان الإيطالي والمنتخب السنغالي مباي نيانغ خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويشارك شباب بلوزداد الذي أنهى الدوري الجزائري خلال الموسم الماضي في مركز الوصافة خلف البطل مولودية الجزائر، في دوري أبطال إفريقيا بداية من الدور التمهيدي الثاني، بينما سيخوض أيضا سباق المنافسة من أجل استعادة لقب الدوري المحلي عندما يلتقي اتحاد خنشلة في الجولة الأولى.

وراجت أخبار حول تعاقد بلوزداد مع المهاجم السنغالي مباي نيانغ (29 عاما) والذي لعب خلال الموسم الماضي مع نادي أمبولي الإيطالي وساهم في إنقاذه من الهبوط في آخر الدقائق من موسم 2023 ـ 2024.

ووفقا لمصادر قريبة من شباب بلوزداد، لم يتم التفاوض بشكل رسمي مع اللاعب السينغالي لكن بعض وكلاء اللاعبين سعوا بالفعل إلى تقديمه كصفقة محتملة لشباب بلوزداد.

وأضاف المصدر أنه إلى حد اللحظة لا توجد أي مفاوضات مع السنغالي نيانغ، خصوصا أن الفريق تعاقد مع 11 لاعبا للتحضير للموسم المقبل.

وكانت بعض التقارير على منصات التواصل أكدت أن بعض وكلاء الأعمال عرضوا مباي نيانغ على اتحاد العاصمة الجزائري وشباب بلوزداد للتوقيع مع أحدهما بعد نهاية مشواره مع نادي أمبولي الإيطالي.

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ولعب نيانغ مع الميلان الإيطالي بين عامي 2012 و2014 قادما من كون الفرنسي وخاض 30 مباراة سجل فيها 5 أهداف.

كما لعب في عدة أندية أخرى أبرزها جنوة وتورينو وأمبولي في إيطاليا، ومونبيلييه وأوكسير وبوردو ورين في فرنسا، وأهلي جدة السعودي.

وضم شباب بلوزداد 11 صفقة جديدة، آخرها أيمن محيوص على سبيل الإعارة لموسم واحد.

كما تعاقد الفريق مع كل من الجنوب إفريقي خانيسا مايو، ومصطفى زغبة وهادي شعبة وعرفات دومبيا وجاك أمبي وبدر الدين سوياد وأسامة ديباش ومحمد بالخادم وأيمن بوقرة وأيمن رحماني.