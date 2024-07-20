أثار عدم تعاقد نادي النصر السعودي مع صفقات مدوية خلال الانتقالات الصيفية الجارية استغراب المتابعين خاصة أن جماهير النصر تحلم بعودة فريقها للتتويج بالألقاب المحلية.

وخرج النصر من الموسم الماضي بلقب وحيد وهي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية للأبطال بينما خسر لقب الدوري السعودي وأيضًا لقب كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي.

وتعاقد النصر السعودي حتى الآن مع صفقة وحيدة بضم حارس المرمى البرازيلي بينتو قادمًا من أتلتيكو بارانينسي.

وارتبط اسم النصر بالتفاوض لضم نجوم عالميين على رأسهم ثنائي ليفربول الإنجليزي وهما المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك والبرازيلي أليسون باكير حارس المرمى.

وكشف الإعلامي السعودي علي العنزي عن سر تعطل صفقات النصر حتى الآن وعدم التعاقد سوى مع صفقة بينتو.

وكتب العنزي عبر حسابه بموقع إكس: "نجوم عالميين من الطراز الأول في عالم كرة القدم .. لديهم الرغبة وموافقين على الانضمام لنادي النصر برفقة الأسطورة كريستيانو رونالدو".

وأضاف: "لكن عدم توفر السيولة الكافية يؤدي بالمفاوضات إلى الانهيار ويتعذّر عدم مجيئهم".

وأعلن النصر في بداية الموسم الماضي التعاقد مع صفقات عالمية على رأسها السنغالي ساديو ماني والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والإسباني إيمريك لابورت والبرازيلي أليكس تيليس.