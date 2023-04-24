سبب تمركز فالفيردي الغريب أمام تشيلسي أثناء ركلة البداية (صورة)

وحجز ريال مدريد الإسباني مقعدًا له في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "شامبيونزليغ"، بعدما جدد تفوقه على مضيفه تشيلسي الإنجليزي بفوزه عليه بهدفين دون ردٍ في إياب الدور ربع النهائي من المسابقة القارية.

ويخوض ريال مدريد نهائي كأس ملك إسبانيا ضد أوساسونا، في السادس من مايو/آيار، ثم يستضيف سيتي بعد 3 أيام.

وسيلعب الريال أمام مانشستر سيتي الذي فاز 4-1 على بايرن ميونخ بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ومن المقرر أن تقام مباريات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم 9 مايو المقبل، على أن تقام مباريات العودة 16 من الشهر نفسه.

وعن قرب برشلونة لحسم لقب "الليغا"، حيث أصبح البرسا يحلق في الصدارة بفارق 11 نقطة عقب الفوز على أتلتيكو مدريد، أكد أنشيلوتي أنه بالنظر إلى جودة الفريقين، لا يمكن رؤية فارق الـ11 نقطة، وأظهرت المباريات التي خضناها أن الفريقين متكافئان للغاية، هناك تفاصيل تسببت في هذا الفارق الذي نسعى إلى تقليصه في المباريات المقبلة.