تقرير: منافسة بين الهلال والنصر والاتحاد للتعاقد مع ويلفريد زاها

ونشر الموقع تقريرًا قال فيه، إن كلا من أندية النصر والهلال والاتحاد مهتمون بالتعاقد مع زاها في الصيف المقبل، حيث يأتي تمويل كبير من الدولة لصفقات كرة القدم.

وأشار التقرير إلى أنه في حال انتقال اللاعب يعتقد أنه سيصبح ثاني أهم لاعب في السعودية بعد رونالدو.

وأشار الموقع إلى أن ويلفريد زاها يفكر في اتخاذ خطوة للارتباط بكريستيانو رونالدو في السعودية، بعد رفضه عدة عروض لتمديد عقده مع كريستال بالاس.