تقرير: منافسة بين الهلال والنصر والاتحاد للتعاقد مع ويلفريد زاها
كشف موقع "standard sport" عن تنافس 3 أندية سعودية للتعاقد مع الإيفواري ويلفريد زاها لاعب نادي كريستال بالاس الإنجليزي، خلال الموسم المقبل.
ونشر الموقع تقريرًا قال فيه، إن كلا من أندية النصر والهلال والاتحاد مهتمون بالتعاقد مع زاها في الصيف المقبل، حيث يأتي تمويل كبير من الدولة لصفقات كرة القدم.
وأشار التقرير إلى أنه في حال انتقال اللاعب يعتقد أنه سيصبح ثاني أهم لاعب في السعودية بعد رونالدو.
وأشار الموقع إلى أن ويلفريد زاها يفكر في اتخاذ خطوة للارتباط بكريستيانو رونالدو في السعودية، بعد رفضه عدة عروض لتمديد عقده مع كريستال بالاس.
ويلعب ويلفريد زاها البالغ من العمر 30 عاما، لنادي كريستال بالاس الإنجليزي منذ 2004، حتى انتقل إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي في 2013 الذي لعب له لمدة موسمين.
وأعير اللاعب الإيفواري خلال هذه الفترة إلى كريستال بالاس مرة أخرى في 2013، وكارديف سيتي في 2014، ثم عاد إلى كريستال بالاس مرة أخرى حتى هذا الوقت.
ولعب زاها خلال هذا الموسم مع كريستال بالاس في 19 مباراة سجل خلالها 6 أهداف، وساهم في صناعة هدفين آخرين، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 32 مليون يورو.
ويتصدر النصر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 40 نقطة بالتساوي مع الاتحاد والشباب، وبفارق 8 نقاط عن الهلال صاحب المركز الرابع.