مفاجأة كبيرة وراء هروب مهاجم الزمالك

سامسون قد انضم إلى معسكر منتخب بنين خلال فترة التوقف الدولي التي أقيمت يونيو الجاري، وقرر عدم العودة إلى نادي الزمالك مرة أخرى.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك، لـ"إرم نيوز"، إن وكلاء سامسون هم من "حرضوه" على الهروب، وعدم العودة واستكمال عقده، بعد استقرار مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب على رحيله.

مجلس إدارة الزمالك قد استقر في وقت سابق على تفعيل البند المتواجد في عقد سامسون والذي ينص على حق النادي بفسخ التعاقد مع اللاعب بشرط إخطاره كتابيًّا، أو عن طريق البريد الإليكتروني بعد نهاية الموسم بـ7 أيام كحد أقصى.

وأكد المصدر أن سامسون ووكلاءه حاولوا بشتى الطرق، إقناع مجلس الإدارة ببقاء اللاعب، بل وتخفيض راتبه مقابل استمراره بالقميص الأبيض، إلا أن المجلس أغلق الباب وقرر رحيله.

وأشار إلى أن وكلاء سامسون قرروا إجراء اتصالات ودية مع مقربين من مجلس الإدارة ليبلغوه بأن اللاعب سيقرر رفع قضية ضد النادي بسبب تأخر مستحقاته المالية، وأنه لن يعود إلى الفريق، طالما لن يستمر.

واختتم: "اللاعب ووكلاؤه يريدون الضغط على مجلس الإدارة إما ببقاء اللاعب لموسم آخر، أو الحصول على مستحقاته كاملة مع استغناء نهائي، كي ينضم لأي نادٍ مع بداية الموسم الجديد، ودون انتظار لتأخر الدوري في مصر".