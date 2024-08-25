السبب الحقيقي لغياب فراس البريكان عن مباريات الأهلي السعودي | إرم نيوز

كشفت تقارير إعلامية عن السبب الرئيس وراء استمرار غياب فراس البريكان عن مباريات فريقه الأهلي السعودي.

وتعرض البريكان لإصابة خلال معسكر الأهلي السعودي قبل انطلاق الموسم الجديد لدوري روشن، ولم يشارك حتى الآن في أي مواجهة الفريق، حيث استهل "الراقي" موسمه في الدوري بالفوز على العروبة بثنائية نظيفة.

وأثير جدل بشأن استبعاد البريكان طوال هذه الفترة، ولم يعلن النادي عن موعد محدد لعودة اللاعب، ما دفع البعض لزعم صدور قرار من الإدارة بمنعه من اللعب، بداعي تمسكه بخوض تجربة الاحتراف الأوروبي، رغم حاجة الفريق لخدماته في الموسم الجاري.

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وأشارت التقارير إلى اهتمام أحد الأندية الأوروبية الكبيرة، بالتعاقد مع البريكان.

ونفى الإعلامي الرياضي سامي القاضي، وجود أي أزمة بين البريكان وإدارة الأهلي، قائلا عبر حسابه على منصة "إكس":" فراس البريكان يعاني من إصابة العضلة الضامة الأمامية والخلفية، وما زال في مرحلة التأهيل، وكل ما ذكر عن منعه من اللعب غير صحيح".

وأضاف: "اللاعب رغبته الاستمرار مع الأهلي، في حال ظهر مشروع احتراف اللاعبين السعوديين، كما هو متداول المفروض يكون قبل إغلاق الانتقالات لتعويض الأهلي مثل غيره بأجانب ومحليين".

وينتهي عقد فراس البريكان مع الأهلي في يونيو 2028.

وذكرت تقارير مؤخرا أن مسؤولي الدوري السعودي بصدد الإعلان عن مشروع احتراف اللاعبين السعوديين، إذ خرج بالفعل ثنائي الاتحاد فيصل الغامدي ومروان الصحفي نحو بيرشكوت البلجيكي، وسعود عبدالحميد، نجم الهلال، في طريقه إلى روما الإيطالي.