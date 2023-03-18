هل سيصبح خفيتشا كفاراتسخيليا أفضل لاعب في العالم؟
نشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية تقريرا عن التطور المذهل للاعب الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا نجم نابولي الإيطالي.
وبحسب الصحيفة فإن خفيتشا كفاراتسخيليا يتكرر اسمه باستمرار في شوارع نابولي، على الرغم من صعوبة نطقه.
ووفقا للصحيفة فإن كفاراتسخيليا المولود في فبراير2001 هدفه أن يكون أفضل لاعب في العالم.
ووقع الجناح كفاراتسخيليا لنابولي الصيف الماضي من روبن كازان مقابل 11 مليون يورو، وأصبح أحد أبرز الأسماء في الدوري الإيطالي هذا الموسم، وهي المنافسة التي برز فيها كزعيم بلا منازع لنابولي الذي يتصدر جدول الترتيب.
ويحكم نابولي على الصدارة بقبضة من حديد وهو في طريقه للفوز بالسكوديتو الثالث في تاريخه.
وتتحدث إحصائيات كفاراتسخيليا عن نفسها حيث سجل 11 هدفًا وقدم 11 تمريرة حاسمة في 22 مباراة في الدوري الإيطالي.
ومع ذلك، فإن اقتحام كفاراتسخيليا عالم كرة القدم لم يكن مفاجئًا لأولئك الذين عرفوا اللاعب منذ أن كان صغيرا.
ويقول مواطنه جيورجي مامارداشفيلي، حارس فالنسيا عن كفاراتسخيليا: "كان صديقًا مقربًا لي منذ أن كنت صغيرًا، لقد كنا دائمًا معًا، إنه من مشجعي كرة القدم، ويعيش من أجلها، إنه شخص رائع وطفل هادئ للغاية".
ويسعى المنتخب الجورجي لترسيخ نفسه واللعب على أعلى مستوى، ليكون قادرًا على التواجد في كأس العالم أو أمم أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.
وحاليًا، تحتل جورجيا المرتبة 78 في تصنيف الفيفا، مع نجوم صاعدة مثل كفاراتسخيليا ومامارداشفيلي.
وبالنسبة إلى فينسينزو كريديندينو، الصحفي الذي يغطي أخبار نابولي، فإن النجاح مسألة وقت وقال: "ممارسة كرة القدم تتزايد في البلاد.. لاعبون مثل كفاراتسخيليا ومامارداشفيلي ولاشا دفالي يظهرون أن المستوى آخذ في الارتفاع".
ومع ذلك، لا تزال لعبة الرغبي الرياضة الأولى في البلاد ويقول فيكتور مونجيل، لاعب دينامو تبليسي السابق، عن الحب الموجود في جورجيا للرغبي: "لسوء حظ لاعبي كرة القدم الذين كانوا في البلاد، فإن لعبة الرغبي هي ملك الرياضات، لكن كرة القدم تزدهر بالمخالب والروح والتسليم من هذه الرياضة ".
وأضاف: "إذا خرج هؤلاء اللاعبون وكبروا، فإن المستفيد الأكبر هو كرة القدم الجورجية وكفاراتسخيليا هو المثال".
وجاء انتقال كفاراتسخيليا إلى نابولي نتيجة لتوصيات كريستيان زاكاردو للعديد من أندية دوري الدرجة الأولى الإيطالي.
وكان يوفنتوس على وشك التعاقد مع كفاراتسخيليا من روبين كازان مقابل 30 مليون يورو.
لكن اندلاع الصراع بين روسيا وأوكرانيا أدى إلى عودة اللاعب إلى بلده الأصلي للدفاع عن قميص دينامو باتومي.
واستغل نابولي الحرب وتقدم على باقي الأندية ليغلق صفقة التعاقد مع كفاراتسخيليا مقابل 11 مليون يورو.
وبمجرد وصوله إلى إيطاليا، استمرت الأسئلة المتعلقة بالتعاقد معه، لكن النادي واضح: "نابولي دائمًا ما قام بالتعاقدات غير المعروفة إلى حد ما والتي انتهى بها الأمر إلى أن يصبحوا لاعبين رائعين: كافاني، ميرتنز، جورجينيو.. فلسفة النادي واضحة".
وتسود السعادة في مدينة يغمرها المشجعون القادمون من جورجيا بمرور الوقت حيث ازدادت طلبات الرحلات الجوية المباشرة بين تبليسي (عاصمة جورجيا) ونابولي.
وقد يكون نابولي على وشك التتويج بلقب الدوري الإيطالي الأول منذ الفوز به مع مارادونا، وهو ما دفع البعض لتسمية كفاراتسخيليا بـ"كفارادونا".
ووفقا لصحيفة "ماركا" لا يقابل التشابه بين مارادونا وكفاراتسخيليا على أرض الملعب سوى الاختلافات الموجودة خارج الملعب، حيث لا يحب كفاراتسخيليا أن يكون محاطًا بأشخاص معجبين به، وإذا فاز نابولي بشيء ما، فإن جماهير الفريق سيحتفظون بكفاراتسخيليا في قلوبهم، لكنه يحتاج إلى سنوات للاقتراب من شخصية مارادونا.
ويحافظ كفاراتسخيليا على قدميه على الأرض ولا يريد أن يسمع مقارنات مع مارادونا، الذي بالنسبة للكثيرين، هو أفضل لاعب في التاريخ.
ويقول فينسينزو كريديندينو عن هذه المقارنة: "لا أعتقد أن أي شخص يمكن مقارنته بمارادونا، إنه أحد أساطير الكرة، من المستبعد جدا أن نرى لاعبا آخر مثله".
ولدى جماهير نابولي إشارة لتحقق ما لا يمكن تصوره حقيقة واقعة فمثلا جورج وياه كانت احتمالات أن يصبح أفضل لاعب في العالم ضئيلة.
وحتى اليوم، لم يتمكن أي لاعب أفريقي من الفوز بالكرة الذهبية مرة أخرى كما فعل اللاعب المولود في ليبيريا.
وقالت "ماركا" إنه إلى حد ما، فإن قصص كفاراتسخيليا وجورج وياه متشابهة إذ وصل الليبيري إلى إيطاليا ليحل محل اللاعب الأسطوري ماركو فان باستن في ميلان.
وهبط كفاراتسخيليا في نابولي بهدف ليحل محل لورينزو إينسيني لكن يبدو أن اللاعب القادم من جورجيا أنسى جماهير نابولي قائدهم السابق.
وعلى الرغم من أن كفاراتسخيليا لا يشبه بالضبط جورج وياه في طريقة لعبه، إلا أن رفيقه النيجيري فيكتور أوسيمين زميل كفاراتسخيليا لا يشك في احتمالات حصول كفاراتسخيليا على الكرة الذهبية.
وقال أوسيمين: "كفاراتسخيليا سيكون الفائز بالكرة الذهبية في السنوات المقبلة".
كما قال جيورجي مامارداشفيلي: "إذا حافظ كفاراتسخيليا على هذا المستوى، فأنا مقتنع بأنه يمكنه الفوز بالكرة الذهبية، لديه كل المؤهلات للنجاح في كرة القدم".
ولأول مرة في تاريخه وصل نابولي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وإذا أراد كفاراتسخيليا بناء طريقه الخاص، فإن ميلان هو العقبة الأولى التي يجب التغلب عليها.