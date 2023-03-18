هل سيصبح خفيتشا كفاراتسخيليا أفضل لاعب في العالم؟

وتتحدث إحصائيات كفاراتسخيليا عن نفسها حيث سجل 11 هدفًا وقدم 11 تمريرة حاسمة في 22 مباراة في الدوري الإيطالي.

ومع ذلك، فإن اقتحام كفاراتسخيليا عالم كرة القدم لم يكن مفاجئًا لأولئك الذين عرفوا اللاعب منذ أن كان صغيرا.

ويقول مواطنه جيورجي مامارداشفيلي، حارس فالنسيا عن كفاراتسخيليا: "كان صديقًا مقربًا لي منذ أن كنت صغيرًا، لقد كنا دائمًا معًا، إنه من مشجعي كرة القدم، ويعيش من أجلها، إنه شخص رائع وطفل هادئ للغاية".

ويسعى المنتخب الجورجي لترسيخ نفسه واللعب على أعلى مستوى، ليكون قادرًا على التواجد في كأس العالم أو أمم أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

وحاليًا، تحتل جورجيا المرتبة 78 في تصنيف الفيفا، مع نجوم صاعدة مثل كفاراتسخيليا ومامارداشفيلي.

وبالنسبة إلى فينسينزو كريديندينو، الصحفي الذي يغطي أخبار نابولي، فإن النجاح مسألة وقت وقال: "ممارسة كرة القدم تتزايد في البلاد.. لاعبون مثل كفاراتسخيليا ومامارداشفيلي ولاشا دفالي يظهرون أن المستوى آخذ في الارتفاع".