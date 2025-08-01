مسؤول في الترجي التونسي: فرضنا عقوبة على بلايلي بسبب تأخر عودته

أكد المتحدث الرسمي للترجي التونسي وليد ڤرفالة أن إدارة ناديه فرضت عقوبة مالية على يوسف بلايلي النجم الجزائري الذي أثار جدلا متصاعدا في أوساط مشجعي النادي طوال شهر يوليو الماضي بغيابه عن فترة التحضيرات وسط تكهنات حول رفضه استكمال مشواره مع الفريق حتى نهاية عقده في يونيو 2026.

وقال وليد قرفالة خلال حضوره ضيفا على إذاعة موزاييك أف أم الخاصة اليوم الجمعة إن إدارة النادي لم تغض النظر عن رفض بلايلي العودة إلى التدريبات في الموعد المتفق عليه مشيرا إلى أن النجم الجزائري تمت معاملته على قدم المساواة مع سائر اللاعبين الذين تأخروا في العودة.

وتابع المتحدث الرسمي للنادي أن كل اللاعبين الذين تأخروا في العودة إلى التدريبات ومن بينهم يوسف بلايلي تعرضوا لعقوبات مالية وتمت مساءلتهم بشأن ما ارتكبوه في حق النادي".

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ووفقا لوليد قرفالة لا يعيش النجم الجزائري أية ضغوط مع الفريق، بل أن علاقته متميزة مع كل المسؤولين والمدربين وزملائه اللاعبين، قائلا: "بلايلي لا يمثل مشكلا داخل الفريق، علاقته بالترجي كبيرة وسيواصل المشوار حتى نهاية عقده".

وبشأن اللاعبين الذين سغادرون الترجي، كشف وليد قرفالة أن أربعة لاعبين باتوا على قائمة المغادرين خلال الميركاتو الصيفي الحالي، سواء كان ذلك من خلال فسخ عقودهم أو في شكل إعارة.

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وتابع أن "اللاعبون الأربعة لا يتدربون حاليا مع المجموعة لاختيارات فنية وبالتالي باتت مغادرتهم مؤكدة وهم محمد الموحلي ومعتز الزدام وزكرياء العايب وأسامة بوقرة."

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وقال إن النادي سيفرّط على الأرجح في لاعبين اثنين آخرين بحسب العروض التي ستصل إلى النادي، ويتعلق الأمر بالجنوب إفريقي إلياس موكوانا أو البرازيلي رودريغو رودريغيز.

وييدافع الترجي التونسي يوم الأحد 3 أغسطس الجاري عن لقبه بطلا لكأس السوبر المحلي عندما يواجه الملعب التونسي في النهائي للمرة الثانية تواليا، قبل أن يبدأ يوم 9 من الشهر ذاته مشواره في الدوري بملاقاة مستقبل قابس.