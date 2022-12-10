باريديس يتسبب في اشتباك بين لاعبي الأرجنتين وهولندا (فيديو)

ًتسبب البديل الأرجنتيني لياندرو باريديس في حدوث اشتباك بين زملائه ولاعبي هولندا عندما عرقل نيثان آكي وسط الملعب ثم سدد الكرة قوية خارج الملعب في اتجاه مقاعد بدلاء هولندا بينما كانت النتيجة تقدم الأرجنتين بهدفين مقابل هدف في دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي.

وكانت هذه الركلة سببًا في اندفاع لاعبي هولندا من على مقاعد البدلاء نحو باريديس، بينما دفع القائد فيرجيل فان دايك منافسه الأرجنتيني أرضا احتجاجًا على سلوكه تجاه آكي.

وعلى الفور أشهر الحكام "بطاقة صفراء" في وجه باريديس قبل تهدئة الأجواء بين لاعبي الفريقين، ليستكمل اللقاء بالوقت المحتسب بدل الضائع لمباراة دور الثمانية بين المنتخبين.