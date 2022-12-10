باريديس يتسبب في اشتباك بين لاعبي الأرجنتين وهولندا (فيديو)
ًتسبب البديل الأرجنتيني لياندرو باريديس في حدوث اشتباك بين زملائه ولاعبي هولندا عندما عرقل نيثان آكي وسط الملعب ثم سدد الكرة قوية خارج الملعب في اتجاه مقاعد بدلاء هولندا بينما كانت النتيجة تقدم الأرجنتين بهدفين مقابل هدف في دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي.
وكانت هذه الركلة سببًا في اندفاع لاعبي هولندا من على مقاعد البدلاء نحو باريديس، بينما دفع القائد فيرجيل فان دايك منافسه الأرجنتيني أرضا احتجاجًا على سلوكه تجاه آكي.
وعلى الفور أشهر الحكام "بطاقة صفراء" في وجه باريديس قبل تهدئة الأجواء بين لاعبي الفريقين، ليستكمل اللقاء بالوقت المحتسب بدل الضائع لمباراة دور الثمانية بين المنتخبين.
وتقدمت الأرجنتين بهدف ناويل مولينا في الدقيقة 35 عندما توغل القائد ليونيل ميسي (35 عامًا) في عمق دفاع هولندا قبل 10 دقائق من نهاية الشوط الأول ليرسل تمريرة بينية إلى مولينا ليسجل من مدى قريب.
وأضاف "ميسي" الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 73 قبل أن يقلص البديل فاوت فيخورست الفارق لهولندا في الدقيقة 83.
لكن في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع أدرك اللاعب ذاته التعادل للمنتخب الأوروبي.
وسيلتقي الفائز من الأرجنتين وهولندا مع كرواتيا، التي أطاحت بالبرازيل بركلات الترجيح، في قبل النهائي يوم الخميس المقبل.
وتأهلت هولندا إلى نهائي كأس العالم 3 مرات آخرها في جنوب أفريقيا 2010 لكنها خسرت أمام إسبانيا بهدف إندريس إنيستا في الوقت الإضافي.