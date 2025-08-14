وائل جمعة يوجه ضربة موجعة لمحمد صلاح

وجّه وائل جمعة، نجم الأهلي المصري السابق، ضربة موجعة لمواطنه محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، بعد أن استبعده من ترشيحاته للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025.

وكانت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية كشفت مؤخرًا عن قائمة تضم 30 لاعبًا مرشحًا لنيل الجائزة، من بينهم محمد صلاح، إضافة إلى أسماء بارزة، مثل: الفرنسي عثمان ديمبيلي، مهاجم باريس سان جيرمان، الذي يراه كثير من المراقبين المرشح الأوفر حظًّا، إلى جانب لامين يامال، نجم برشلونة الإسباني.

وقاد ديمبيلي فريقه باريس سان جيرمان، مساء الأربعاء، للتتويج بلقب السوبر الأوروبي على حساب توتنهام بركلات الترجيح، مواصلًا مسيرته المميزة مع النادي.

وخلال تحليله للمباراة عبر قناة بي إن سبورتس، قال وائل جمعة: "انتصار مستحق ومبارك لإدارة باريس سان جيرمان التي استثمرت في مدرب يعرف قيمة الفوز، وقادر على فرض شخصيته والسيطرة على اللاعبين، ونجح في إخراج أفضل نسخة من كل لاعب".

وأضاف: "عثمان ديمبيلي هو الأوفر حظًّا للفوز بالكرة الذهبية، ويستحقها على الموسم الخرافي الذي قدمه، فقد شاهدنا نسخة مختلفة تمامًا عن تلك التي كان عليها في برشلونة، وانفجر مستواه في سان جيرمان، وقاد الفريق للتتويج بجميع الألقاب".

وأثار تصريح جمعة صدمة بين الجماهير المصرية والعربية، خاصة أنه لم يرشح صلاح رغم موسمه المميز مع ليفربول.

ويعد ديمبيلي أبرز المرشحين للفوز بالجائزة بعد تسجيله 35 هدفًا وصناعته 16 تمريرة حاسمة، ومساهمته في تتويج سان جيرمان بالثلاثية المحلية (الدوري الفرنسي، وكأس فرنسا، وكأس السوبر الفرنسي) إضافة إلى دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي.

أما صلاح، فقد لعب دورًا محوريًّا في قيادة ليفربول نحو لقبه العشرين في الدوري الإنجليزي الممتاز والثاني له مع النادي، بإحراز 29 هدفًا وصناعة 18هدفًا خلال الموسم.

ومن المقرر أن يقام حفل تسليم جائزة الكرة الذهبية يوم الـ22 من سبتمبر المقبل.