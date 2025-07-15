ما العبارة التي كتبت على الحائط في إعلان تعاقد النصر مع جيسوس؟ (صورة)

أثارت عبارةٌ كُتبت على الحائط خلال إعلان تعاقد نادي النصر مع المدرب البرتغالي جورجي جيسوس جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تساءل الجميع عن دلالاتها.

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وأعلن نادي النصر رسميًّا أمس الاثنين تعاقده مع المدرب البرتغالي المخضرم جورجي جيسوس بعقدٍ يمتد لموسم واحد، ليعود بذلك المدرب صاحب الـ70 عامًا إلى الدوري السعودي للمحترفين بعد مغادرته نادي الهلال في مايو الماضي.

وجيسوس، الذي سبق له تدريب الهلال في فترتين منفصلتين، أنهى مسيرته الأخيرة مع الفريق بعد تحقيق ثلاثية محلية مذهلة في موسم 2023-2024، شملت لقب الدوري وكأس الملك وكأس السوبر السعودي.

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كما حصل على جائزة أفضل مدرب في الدوري ذلك الموسم بعد قيادة الهلال لتسجيل 101 هدف ودخول شباكه 23 هدفًا فقط دون أي هزيمة.

وكان النصر أنهى علاقته مع المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي في يونيو الماضي بعد احتلاله المركز الثالث في الدوري، ليتجه إلى التعاقد مع جيسوس ضمن خطته الطموحة للعودة إلى منصات التتويج، والتي بدأت بتمديد عقد نجم الفريق كريستيانو رونالدو حتى عام 2027.

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العبارة الغامضة

في إعلان التعاقد الرسمي، اختار النصر كتابة عبارة "لقد اخترت النصر" على الحائط، ما أثار فضول الجماهير وتساؤلاتهم حول مغزاها.

يُذكر أن جيسوس حقق سابقًا نجاحات كبيرة في السعودية، لكن رحيله عن الهلال جاء بعد خسارته في نصف نهائي دوري أبطال آسيا أمام الأهلي، الذي توج باللقب لاحقًا.

ويتطلع النصر إلى استعادة لقب الدوري المحلي للمرة الأولى منذ موسم 2018-2019، بقيادة مدربٍ يمتلك سجلًا حافلًا بالبطولات.