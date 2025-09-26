logo
رياضة

من هو لاعب ريال أوفييدو الذي طلب بيدري قميصه أمام الجميع؟ (صور)

من هو لاعب ريال أوفييدو الذي طلب بيدري قميصه أمام الجميع؟ (صور)
بيدري مع سانتي كازولا في مباراة برشلونة وريال أوفييدوالمصدر: انستغرام
إرم نيوز
إرم نيوز

طلب بيدري، نجم برشلونة، الحصول على قميص أحد لاعبي ريال أوفييدو عقب لقاء الفريقين مساء أمس الخميس.

وتغلب برشلونة على مضيفه ريال أوفييدو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

أخبار ذات علاقة

ليفاندوفسكي صاحب الهدف الثاني في مباراة أوفييدو

برشلونة يقنتص فوزا صعبا من ريال أوفييدو في الدوري الإسباني (فيديو)

وسجل أهداف برشلونة كل من إيريك غارسيا، وروبرت ليفاندوفسكي، ورونالد أراوخو، بينما أحرز إريك بايلي هدف ريال أوفييدو.

أخبار ذات علاقة

برشلونة

ليس ليفاندوفسكي.. أكثر لاعب أثار إعجاب جمهور برشلونة أمام ريال أوفييدو

ونشر بيدري صورًا له مع سانتي كازولا، لاعب وسط ريال أوفييدو، عبر حسابه في موقع إنستغرام، معلقًا: "هل يمكنني الحصول على قميصك يا عبقري؟".

بيدري مع سانتي كازولا في مباراة برشلونة وريال أوفييدو

ويبلغ سانتي كازولا 40 عامًا، وقاد فريقه الحالي، ريال أوفييدو، للصعود إلى الدوري الإسباني بعد مسيرة رائعة خاضها نجم خط الوسط الإسباني.

بيدري مع سانتي كازولا في مباراة برشلونة وريال أوفييدو

وبدأ كازولا مسيرته مع ريال أوفييدو قبل رحيله إلى فياريال العام 2004، حيث عرف التألق، وانضم بعدها إلى مالاغا.

وغادر لاعب الوسط إلى الدوري الإنجليزي ولعب بقميص آرسنال في الفترة بين 2012 و2018، قبل العودة إلى الدوري الإسباني بالانتقال إلى صفوف فياريال، ثم لعب لفترة مع السد القطري، قبل الانضمام العام 2023 إلى ريال أوفييدو.

أخبار ذات علاقة

روبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة الإسباني

انخفاض في المستوى.. جمهور برشلونة يرفض بديل ليفاندوفسكي

 ويعد كازولا لاعباً مميزاً في بناء الهجمات وصناعة اللعب في كرة القدم الإسبانية.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC