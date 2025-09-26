من هو لاعب ريال أوفييدو الذي طلب بيدري قميصه أمام الجميع؟ (صور)

طلب بيدري، نجم برشلونة، الحصول على قميص أحد لاعبي ريال أوفييدو عقب لقاء الفريقين مساء أمس الخميس.

وتغلب برشلونة على مضيفه ريال أوفييدو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وسجل أهداف برشلونة كل من إيريك غارسيا، وروبرت ليفاندوفسكي، ورونالد أراوخو، بينما أحرز إريك بايلي هدف ريال أوفييدو.

ونشر بيدري صورًا له مع سانتي كازولا، لاعب وسط ريال أوفييدو، عبر حسابه في موقع إنستغرام، معلقًا: "هل يمكنني الحصول على قميصك يا عبقري؟".

ويبلغ سانتي كازولا 40 عامًا، وقاد فريقه الحالي، ريال أوفييدو، للصعود إلى الدوري الإسباني بعد مسيرة رائعة خاضها نجم خط الوسط الإسباني.

وبدأ كازولا مسيرته مع ريال أوفييدو قبل رحيله إلى فياريال العام 2004، حيث عرف التألق، وانضم بعدها إلى مالاغا.

وغادر لاعب الوسط إلى الدوري الإنجليزي ولعب بقميص آرسنال في الفترة بين 2012 و2018، قبل العودة إلى الدوري الإسباني بالانتقال إلى صفوف فياريال، ثم لعب لفترة مع السد القطري، قبل الانضمام العام 2023 إلى ريال أوفييدو.

ويعد كازولا لاعباً مميزاً في بناء الهجمات وصناعة اللعب في كرة القدم الإسبانية.