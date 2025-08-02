رد رسمي من الاتحاد السعودي حول التفاوض مع فينيسيوس

تحدث رامون بلانيس، المدير الرياضي لنادي الاتحاد السعودي، عن احتمالية انتقال فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، إلى دوري روشن للمحترفين.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت الجناح البرازيلي بالانتقال للدوري السعودي، خاصة في ظل عدم نجاح الريال في التوصل لاتفاق معه بشأن تجديد عقده.

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ويمتد عقد فينيسيوس الحالي مع ريال مدريد حتى صيف 2027، وأفادت أنباء مؤخرا بأن مفاوضات تجديد عقد النجم البرازيلي، التي بدأت قبل عدة أشهر، توقفت لمطالبته بالحصول على أعلى راتب في الفريق.

وتناولت التقارير أن إدارة الريال لا تستبعد بيع فينيسيوس إذا لم يُجدد عقده، لتمويل صفقة ضم النرويجي إرلينغ هالاند من مانشستر سيتي.

وقال رامون بلانيس في تصريحات لـ"راديو ماركا" الإسباني: "لم نتفاوض أو نتحدث مع فينيسيوس جونيور".

واعترف بلانيس بأنه "من الطبيعي أن يرتبط اسم فيني بدوري يتمتع بهذه القوة والتأثير"، في إشارة إلى الدوري السعودي.

ومن المتوقع عودة ريال مدريد وفينيسيوس إلى طاولة المفاوضات في عام 2026، حيث شددت التقارير على أن النادي الأبيض حريص أيضا على الاحتفاظ باللاعب؛ إذ يعتقد أنه لا يوجد لاعب بمواصفاته في السوق.

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يذكر أن النجم صاحب الـ25 عاما لعب 322 مباراة بقميص الريال، سجل خلالها 106 أهداف وصنع 83 وفاز بـ14 لقبا مع الفريق، منذ انضمامه إليه في صيف 2018 من فلامنغو البرازيلي.

وخاض "فيني" 58 مباراة مع الريال بمختلف المسابقات الموسم الماضي، سجل خلالها 22 هدفا وقدّم 19 تمريرة حاسمة.