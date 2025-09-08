ليس النصر.. من هو أكثر ناد سعودي إنفاقا على الصفقات منذ استحواذ الصندوق؟

مع قرب إسدال الستار على نافذة الانتقالات في الميركاتو الصيفي الحالي في الدوري السعودي للمحترفين، يوم 10 سبتمبر الجاري، يدور السؤال حول الأندية التي صرفت أموالا أكثر لضم الصفقات الجديدة.

وأبرمت العديد من الأندية التابعة لصندوق الاستثمارات السعودية، وهم (الهلال والأهلي والاتحاد والنصر)، عدة صفقات عالمية، مثل ضم الهلال داروين نونيز قادما من ليفربول، وثيو هيرنانديز قادما من ميلان، فيما تعاقد النصر مع جواو فيليكس من تشيلسي، وكينغسلي كومان من بايرن ميونخ، وإينيغو مارتينيز من برشلونة.

وقال الإعلامي الرياضي عبدالرحمن العامر في تصريحات تلفزيونية، إن "نادي الهلال وفقا لإيراداته هو الأعلى إنفاقًا على شراء العقود منذ امتلاك الصندوق، وحتى الآن، مثل ضم البرازيلي نيمار".

وأضاف: "الهلال تعدى الـ500 مليون يورو من شراء العقود".

وتطرق برنامج "دوينا غير" للحديث عن الأندية الأكثر صرفا في الصيف الحالي، موضحا أن القادسية يتصدر القائمة بـ"124 مليون يورو"، ثم الهلال (100 مليون يورو)، ونيوم (89 مليون يورو)، ثم الأهلي (74 مليون يورو)، والنصر (69 مليون يورو)، حسب ما ذكره موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في الإحصائيات.