ما الذي قصده فينيسيوس جونيور برسالته الغامضة عبر إنستغرام؟ (صورة)

شارك البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، رسالة مؤثرة في حسابه على إنستغرام، إذ نشر صورة "رمادية" له وهو يسير خارجًا، مرفقة بأغنية "Principios de um Campeao" للمغني البرازيلي شيفين.

أخبار ذات علاقة قرار تشابي ألونسو يفجر غضب فينيسيوس جونيور (فيديو)

واختيار فينيسيوس لهذه الأغنية يعطي لمتابعيه لمحة عن حالته الذهنية الراهنة، فالنجم البرازيلي لم يعد أساسيًا لا يُمس في تشكيلة تشابي ألونسو، فقد بات يتناوب على الدقائق مع رودريغو والموهبة الصاعدة فرانكو ماستانتوونو.

ومع ذلك، يبدو أن فينيسيوس يرى في هذا التحدي فرصة للنضج وإثبات الذات من جديد.

وفي مواجهة دوري أبطال أوروبا أمام مارسيليا، دخل بديلًا في الدقيقة 63 ونجح في الحصول على ركلة جزاء سجل منها كيليان مبابي هدف الفوز 2-1، مؤكّدًا أنه قادر على قلب الموازين تحت الضغط.

أخبار ذات علاقة على جماهير ريال مدريد القلق.. يامال يهدد بتفوق دائم على فينيسيوس جونيور

رسالة تعكس الصمود

كتب فينيسيوس كلمات الأغنية التي تقول: "كل يوم حرب جديدة في عقلي، الحياة تحدٍ علينا أن نواجهه.. لم أصعد، بل سقطت، ثم عدت أقوى، أقوى".

الأغنية التي اختارها فينيسيوس ليست مجرد موسيقى، بل نشيدا عن الإصرار والتحمل. كلماتها تدور حول معركة يومية يواجهها الإنسان، لتؤكد أن القوة الحقيقية تأتي من القدرة على النهوض رغم العثرات.

كما أن الجملة التي اقتبسها اللاعب "لم أصعد، بل سقطت، ثم عدت أقوى" تلخص فلسفة مواجهة الفشل وتحويله إلى دافع للنمو، وهو ما يعكس مبادئ "البطل" التي ترتكز على الانضباط والقوة الذهنية والشجاعة للاستمرار رغم العقبات.