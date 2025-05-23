الموعد والقنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وصن داونز في نهائي دوري أبطال أفريقيا

يضع بيراميدز عينه على المجد القاري حين يصطدم بماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، في مهمة تاريخية يسعى من خلالها لتحقيق أول ألقابه القارية منذ تأسيسه.

بيراميدز الذي تأسس باسم الأسيوطي سبورت قبل أن يتحول إلى اسمه الحالي في 2018، لم يسبق له الفوز بأي لقب أفريقي رغم وصوله لنهائي الكونفدرالية في 2020.

ورغم حداثة عهده قاريا، يدخل الفريق المباراة بروح عالية بعد تجاوزه عقبة أورلاندو بايريتس في نصف النهائي بنتيجة 3-2 في مجموع الذهاب والإياب، وقبلها أقصى الجيش الملكي المغربي بنتيجة 4-3.

صن داونز.. الطريق الصعب

في المقابل، تأهل صن داونز على حساب الأهلي المصري، بعدما فرض التعادل السلبي ذهابًا في بريتوريا، وانتزع تعادلًا إيجابيًا 1-1 في القاهرة، ليستفيد من قاعدة التسجيل خارج الأرض.

الفريق الجنوب أفريقي يملك خبرة كبيرة في النهائيات، ويتسلح بعاملي الأرض والجمهور في لقاء الذهاب، ما يضع بيراميدز أمام اختبار فعلي قبل الإياب في القاهرة.

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موعد المباراة والقنوات الناقلة

المباراة تقام غدًا السبت على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد" بمدينة بريتوريا في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتُنقل المواجهة حصريًا عبر شاشة beIN Sports HD 6 ضمن تغطية شبكة قنوات بي إن سبورتس للبطولات الأفريقية.