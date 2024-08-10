يبدو أن النجمة الجزائرية إيمان خليف، الحائزة على ذهبية الملاكمة في أولمبياد باريس 2024، عاشقة للبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، فقد ظهرت وهي تحتفل على طريقته بعد تتويجها الثمين.

وفازت الجزائرية إيمان خليف على الصينية يانغ ليو لتحصد الميدالية الذهبية في الملاكمة لوزن الوسط (تحت 66 كيلوغراما) في دورة الألعاب الأولمبية في باريس، يوم الجمعة.

وحصلت كل من التايلاندية تانتام سوانابينغ والتايوانية تشين نين تشين على الميدالية البرونزية.

وعقب المباراة، احتفلت إيمان خليف بشكل رائع مع الجماهير، كما قامت بالاحتفال الشهير لرونالدو وهي تجلس على قدميها، وتضع يديها أسفل ذقنها، وهو احتفال فعله من قبل النجم البرتغالي خلال لعبه مع ريال مدريد الإسباني.

وقالت إيمان في المؤتمر الصحفي عقب فوزها: "أشكر الله.. والله إني أحلم بالميدالية الأولمبية منذ ثماني سنوات دون نوم وتدريب مستمر، الآن أنا بطلة أولمبية. سعيدة للغاية".

وأضافت: "تعلمون العناء والحملة التي تعرضت لها والحمد الله العناء والتعب توج بالذهبية التي أهديها للشعب الجزائري والعربي، خاصة بعد الكم الهائل من الرسائل التي تلقيتها من كل أنحاء العالم، وأهديهم هذه الميدالية بعد الحملة الشرسة التي تعرضت لها، والتي كان ردي عليها دائما في الحلبة".

وتابعت: "الدورة الأولمبية محفل كبير، وفيه مستويات مرتفعة من جميع أنحاء العالم، لذلك كانت الحرب من الاتجاهات جميعها، لكنها زادت عزيمتي وتصميمي على تحقيق الحلم. أتوجه بالشكر لفريقي المعاون خاصة المدرب الكوبي-الأمريكي بيدرو دياز".

وأشارت: "هذه الميدالية الذهبية أفضل رد على الحملة الشرسة ضدي".