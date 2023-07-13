بعدما أثارت مخاوف محبيه.. ما قصة "الكتل" التي ظهرت في ركبة ميسي؟ (صور)
أثار ليونيل ميسي، مهاجم إنتر ميامي الأمريكي ومنتخب الأرجنتين مخاوف محبيه، بعدما نشر إحدى الصور من إجازته الأخيرة عبر حسابه على إنستغرام.
وقضى ميسي إجازة برفقة أسرته قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية استعدادًا لتقديمه لاعبًا لنادي إنتر ميامي الأمريكي.
ولاحظ المتابعون وجود كتلتين بارزتين في ركبة ليونيل ميسي؛ ما استدعى بعض المخاوف حول وجود إصابة أو أمور قد تؤثر عليه.
وطرح بالفعل أحد المشجعين سؤالًا تعليقًا على الصورة :"هل ركبتك مصابة؟".
تحليل "راك"
وبدَّدت صحيفة راك الإسبانية المخاوف حول ركبة ميسي بالكشف عن سبب وجود تلك الكتل التي ظهرت بارزة بالفعل في ركبة اللاعب.
وفقًا لـ"راك"، فإن الكتل هي في الواقع شيء جيد وهي دليل على الشكل الاستثنائي الذي يتمتع به ميسي والعمل المذهل الذي قام به في تدريب ساقيه.
وتابعت راك :"كان الأرجنتيني يعمل على عضلات الفخذ الرباعية لضمان استمراره في الأداء على مستوى عالٍ لأطول فترة ممكنة، والكتل هي نتيجة للتطور الأكبر للوجه الداخلي لعضلات فخذه الرباعية".
وواصلت :" ميسي في عمر 36 عامًا، يستمر في البقاء في حالة استثنائية لدرجة أن جسده لا يشبه أي شيء شاهده معظم المشجعين على الإطلاق، إنها شهادة على التفاني الذي وضعه في مسيرته على مر السنين وهذا هو السبب في أنه لا يزال أحد أفضل اللاعبين في العالم".
والعضلة مربعة الرؤوس الفخذية أو العضلة الرباعية كما يعرفها الكثيرون، هي عبارة عن مجموعة من العضلات الكبيرة، وتوجد في الجهة الأمامية من الفخذ، وتتكون من أربع العضلات الأساسية في منطقة الفخذ، وتعد هذه العضلة أكبر عضلة باسطة للركبة، ووظيفتها حماية الجزء الأمامي من عظم الفخذ، بالإضافة إلى دعم مفصل الركبة وتثبيته.