بعدما أثارت مخاوف محبيه.. ما قصة "الكتل" التي ظهرت في ركبة ميسي؟ (صور)

ولاحظ المتابعون وجود كتلتين بارزتين في ركبة ليونيل ميسي؛ ما استدعى بعض المخاوف حول وجود إصابة أو أمور قد تؤثر عليه.

وطرح بالفعل أحد المشجعين سؤالًا تعليقًا على الصورة :"هل ركبتك مصابة؟".

تحليل "راك"

وبدَّدت صحيفة راك الإسبانية المخاوف حول ركبة ميسي بالكشف عن سبب وجود تلك الكتل التي ظهرت بارزة بالفعل في ركبة اللاعب.

وفقًا لـ"راك"، فإن الكتل هي في الواقع شيء جيد وهي دليل على الشكل الاستثنائي الذي يتمتع به ميسي والعمل المذهل الذي قام به في تدريب ساقيه.

وتابعت راك :"كان الأرجنتيني يعمل على عضلات الفخذ الرباعية لضمان استمراره في الأداء على مستوى عالٍ لأطول فترة ممكنة، والكتل هي نتيجة للتطور الأكبر للوجه الداخلي لعضلات فخذه الرباعية".

وواصلت :" ميسي في عمر 36 عامًا، يستمر في البقاء في حالة استثنائية لدرجة أن جسده لا يشبه أي شيء شاهده معظم المشجعين على الإطلاق، إنها شهادة على التفاني الذي وضعه في مسيرته على مر السنين وهذا هو السبب في أنه لا يزال أحد أفضل اللاعبين في العالم".