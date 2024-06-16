اشتباكات عنيفة بين مشجعي إنجلترا وصربيا (فيديو)

واشتبك المشجعون في مقهى بمدينة غيلسنكيرشن بألمانيا، قبل مواجهة صربيا مع إنجلترا اليوم، حيث شهدت المشادة، تبادل إلقاء الطاولات والكراسي والزجاجات قبل وصول شرطة مكافحة الشغب.

وأصيب عدد من الأشخاص بجروح خطيرة، قبل أن تتدخل الشرطة الألمانية.

وقال متحدث باسم شرطة غيلسنكيرشن لوكالة الأنباء البريطانية: "نؤكد وقوع مشاجرة بين عدة أشخاص في جنوب المدينة.. الشرطة متواجدة ومنتشرة في الموقع للسيطرة على الوضع".

وأضاف: "لا يمكننا تأكيد إذا كانت المشاجرة مرتبطة بكرة القدم أو لها علاقة بجنسيات المتورطين فيها".