اشتباكات عنيفة بين مشجعي إنجلترا وصربيا (فيديو)
نشبت اشتباكات عنيفة بين جماهير إنجلترا وصربيا، قبيل انطلاق مباراة المنتخبين، مساء الأحد، في كأس الأمم الأوروبية يورو 2024.
واشتبك المشجعون في مقهى بمدينة غيلسنكيرشن بألمانيا، قبل مواجهة صربيا مع إنجلترا اليوم، حيث شهدت المشادة، تبادل إلقاء الطاولات والكراسي والزجاجات قبل وصول شرطة مكافحة الشغب.
وأصيب عدد من الأشخاص بجروح خطيرة، قبل أن تتدخل الشرطة الألمانية.
وقال متحدث باسم شرطة غيلسنكيرشن لوكالة الأنباء البريطانية: "نؤكد وقوع مشاجرة بين عدة أشخاص في جنوب المدينة.. الشرطة متواجدة ومنتشرة في الموقع للسيطرة على الوضع".
وأضاف: "لا يمكننا تأكيد إذا كانت المشاجرة مرتبطة بكرة القدم أو لها علاقة بجنسيات المتورطين فيها".
وقبيل مباراة اليوم اختار غاريث ساوثغيت مدرب منتخب إنجلترا ترينت ألكسندر أرنولد ليلعب إلى جوار ديكلان رايس في التشكيلة الأساسية أمام صربيا في مستهل مشوارهما ببطولة أوروبا لكرة القدم 2024 بينما سيشارك مارك جيهي ببطولة كبرى لأول مرة إلى جوار جون ستونز في الدفاع.
أما دراجان ستويكوفيتش مدرب منتخب صربيا فقد اختار بريدراج رايكوفيتش في حراسة المرمى بدلًا من فانيا ميلينكوفيتش-سافيتش الذي اعتاد المشاركة أساسيًا، بينما حل نيمانيا جوديلي محل لاعب الوسط والقائد دوسان تاديتش.
وتمكن المدرب من الاعتماد على تشكيلته المفضلة في خط الهجوم بقيادة ألكسندر ميتروفيتش، والذي سيكون مصدر خطورة كبيرة في الكرات الهوائية، بدعم من المهاجم دوسان فلاهوفيتش. وسيرتدي ميتروفيتش شارة القيادة.