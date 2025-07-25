الحسين إربد يهزم الوحدات ويتوّج بكأس السوبر الأردني

أحرز نادي الحسين إربد كأس السوبر الأردني بعد الفوز اليوم الجمعة على نادي الوحدات (1 ـ 0) في مباراة الإياب التي جمعت الفريقين على ملعب استاد الحسن في مدينة إربد.

وبعد التعادل الأسبوع الماضي (1 ـ 1) على ملعب الملك عبد الله في مواجهة الذهاب، نجح فريق الحسين إربد بطل الدوري في التفوق في اللقاء الحاسم بهدف دون رد ليحرز لقب السوبر الأردني للعام الثاني تواليا.

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وأحرز يوسف أبو جلبوش، مهاجم الحسين إربد هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأربعين، مستغلًا خطأً فادحا من دفاع الوحدات.

وحاول نادي الوحدات العودة في المباراة في الشوط الثاني، وقاد لاعبوه بالفعل عدة هجمات قوية على دفاعات الحسين إربد لكن الحارس يزيد أبو ليلى تألق في الذود عن مرماه بتصديات رائعة كان أبرزها في الدقيقة 71 بعد كرة قوية ومباغتة من خارج منطقة الجزاء.

وبعد أن حقق المفاجأة في موسم 2024 ـ 2025 وأحرز لقب الدوري الأردني للمحترفين بسيناريو دراماتيكي مثير على حساب الوحدات أيضا، واصل نادي الحسين إربد عروضه القوية ليتوج بباكورة ألقابه في 2025 ـ 2026، رغم أن كأس السوبر الذي يقام عادة قبل أيام من الموسم الجديد يعود إلى الموسم الماضي.

وكان الفريقان التقيا في العام الماضي وتوج الحسين إربد باللقب بعد الفوز (3 ـ 1) والتعادل (0 ـ0) في مواجهتي الذهاب والإياب.