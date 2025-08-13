تركها وعاد لحبيبته.. رد فعل واندا نارا بعد "خيانة" صديقها الأرجنتيني

كتب – نور الدين ميفراني

تلقت عارضة الأزياء والمؤثرة الأرجنتينية واندا نارا صفعة من صديقها الجديد المطرب الشهير إيليان فالينزويلا "إل غانتي"، الذي ظهر معها، مؤخرًا، في مشهد لافت للأنظار، من خلال صور مشتركة لهما معًا أثارت تكهنات حول علاقتها.

وبهدف استعادة علاقته مع تامارا بايز بأفضل طريقة ممكنة، قرر إيليان قطع كل صلة بواندا نارا، على الأقل على مواقع التواصل الاجتماعي، وتوقف عن متابعتها على إنستغرام.

والمفاجأة الصادمة كانت تصالح "إل غانتي" مع زوجته تامارا بايز، والدة ابنته جامايكا، وإطلاقه تصريحات نارية بشأن علاقته مع واندا نارا.

وقال المغني الشهير: "العائلة أولًا بالنسبة لي، تصالحت مع تامارا بعد أن ذهبت إلى منزلها، وانتهى الأمر بعد خلاف سريع".

وأضاف: "تكفيني السعادة التي أعيشها حاليًّا، وأقول لتامارا إن أي شيء آخر كان مجرد نزوة".

وبالنسبة لواندا نارا، قال عنها: "أتمنى كل الخير لها وأنصحها دائمًا باستعادة عائلتها".

وردت واندا نارا على أخبار عودة علاقة المغني "إل غانتي" وزوجته تامارا بايز بعد عودتها من المكسيك ووضحت علاقتهما للصحافة.

وقالت في تصريحات تلفزيونية: "عندما يسألني الناس، أقول إنه صديقي، ربما كانت صداقة في السابق أُسيء فهمها، أعتقد أن الأمر كان مجرد سوء تفاهم لأننا نتعامل بشكل أفضل كأصدقاء، لذا، أحيانًا لا داعي لتغيير المسميات عندما تسير الأمور على ما يرام بطريقة معينة".

وبعد أن أكدت أن لقاءما معه في إسبانيا كان مجرد أمر ودي، ألمحت واندا إلى أنها علمت أن "إل غانتي" قد أعاد التواصل مع زوجته، عندما سُئلت إن كانت تشعر بالغيرة، أجابت نارا: "لقد عاد الآن إلى حبيبته السابقة، لذلك أهنئه".

وبدورها قدمت واندا نارا النصيحة، وقالت: "لطالما علّمتُ جميع شركائي أن يُعطوا الحب الأولوية، إذا كانوا مغرمين ويعيشون حياةً جيدة، فأنا سعيدٌ لأجلهم. هذا أفضل لي".