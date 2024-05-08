موقف السباح التونسي أيوب الحفناوي من المشاركة في أولمبياد باريس

كشف الاتحاد الأفريقي للألعاب المائية، أن التونسي أحمد أيوب الحفناوي البطل الأولمبي في سباق 400 متر حرة سيغيب بنسبة كبيرة عن أولمبياد باريس 2024.

وقال الاتحاد القاري على موقعه على الإنترنت، إن الحفناوي، البالغ 21 عامًا، لن يشارك في الأولمبياد التي ستقام بين الـ26 من يوليو والـ11 من أغسطس، بسبب إصابة لحقت به مؤخرًا.

وتدرَّب الحفناوي في كاليفورنيا أواخر العام الماضي، تحت قيادة المدرب السابق للفريق الأمريكي مارك شوبيرت.

وقال الاتحاد الأفريقي، إن الحفناوي رفض استئناف التدريب في الولايات المتحدة حيث كان يقيم سابقًا، لكنه لم يكشف عن تفاصيل.

من جانبه، قال رئيس اللجنة الأولمبية التونسية، محرز بوصيان، في تصريحات تلفزيونية، إن "أيوب الحفناوي رفض العودة إلى أمريكا، وإصاباته قد تحرمه بالفعل من المشاركة في أولمبياد باريس".