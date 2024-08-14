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رياضة

الدوري الإنجليزي يلجأ لمنصة "إكس" لشرح قرارات حكام الـVAR

الدوري الإنجليزي يلجأ لمنصة "إكس" لشرح قرارات حكام الـVAR
تقنية الفيديو في الدوري الإنجليزي
إرم نيوز
إرم نيوز
14 أغسطس 2024، 6:20 ص

تأمل رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تقليل الإحباط من نظام حكم الفيديو المساعد عبر إطلاق حساب على وسائل التواصل الاجتماعي، يوفر تحديثات وتفسيرات في الوقت الفعلي للمباريات تقريبًا فيما يتعلق بقرارات التحكيم لكل مباراة.

وصوتت الفرق لصالح الإبقاء على تقنية حكم الفيديو المساعد في يونيو الماضي رغم الانتقادات الهائلة لنظام التحكيم بمساعدة التكنولوجيا الموسم الماضي، إذ بادر وولفرهامبتون واندرارز إلى تقديم طلب لإلغائها.

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وقالت رابطة الدوري الممتاز في بيان: "في غياب بث صوت حكم الفيديو المساعد على الهواء مباشرة، لأنه غير مسموح به في كرة القدم، سيتمكن مركز مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز المباشر من نقل معلومات شبه حية من موقع حكم الفيديو المساعد على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء المباراة".

وأضافت الرابطة أنه بالإضافة إلى نشر قرارات التحكيم، فإن حساب مركز مباريات الدوري الممتاز على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي سيقدم أيضًا رؤى مباشرة من موقع حكم الفيديو المساعد وخبراء التحكيم بهدف تحقيق الشفافية.

وسيقوم خبراء من رابطة الحكام بالدوري الإنجليزي الممتاز بتوضيح قوانين اللعبة وتقديم معلومات وتحديثات إضافية بشأن عمليات اتخاذ القرار بشأن تقنية حكم الفيديو المساعد عندما يكون ذلك ضروريًا.

الدوري الإنجليزي

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