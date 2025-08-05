أول رد فعل للهلال بعد حرمانه من السوبر السعودي القادم

استقرت إدارة نادي الهلال السعودي على أول قرار بعد حرمانه من خوض بطولة كأس السوبر المحلي في الموسم المقبل.

وأعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تغريم الهلال 500 ألف ريال سعودي بجانب استبعاده من النسخة القادمة للسوبر بعد قرار النادي بعدم المشاركة في بطولة كأس السوبر المحلي التي تقام في الفترة بين 19 إلى 23 أغسطس الجاري في هونغ كونغ.

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وبحسب مصادر مطلعة فإن إدارة الهلال استقرت على التقدم باستئناف رسمي بعد قرار لجنة الانضباط ضد النادي.

ويرغب مسؤولو الهلال تخفيض العقوبات الموقعة ضد النادي وخاصة نقطة المشاركة في نسخة السوبر السعودي القادمة.

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وترى إدارة الهلال أن مواعيد بطولة كأس السوبر السعودي في شهر أغسطس الجاري تتعارض مع إعداد الفريق للموسم الجديد خاصة أن الهلال شارك في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية وانتهت يوم 13 يوليو الماضي.

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وكان الاتحاد السعودي قد وجه الدعوة للنادي الأهلي وفقاً للوائح للمشاركة على حساب الهلال.

ويلعب الاتحاد ضد النصر يوم 19 أغسطس الجاري في نصف نهائي كأس السوبر السعودي بينما يلتقي القادسية ضد الأهلي في اليوم التالي على أن يلعب الفريقان الفائزان في الدور النهائي يوم 23 من الشهر الحالي.